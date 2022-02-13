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    「你很漂漂！」紐國反防疫示威 政府無限重播洗腦歌驅離

    紐西蘭8日起爆發反防疫禁令示威活動，上百民眾佔領國會外街道，警民之間連日進行「創意」攻防，政府今（13）日起無限重複播放美國歌手巴瑞‧曼尼洛（Barry Manilow）及英國歌手詹姆仕‧布朗特（James Blunt）的洗腦金曲，希望能夠藉此驅離示威者。圖為現場示威者手舉「COVID-1984」標語，指反烏托邦小說《1984》。（路透）

    紐西蘭8日起爆發反防疫禁令示威活動，上百民眾佔領國會外街道，警民之間連日進行「創意」攻防，政府今（13）日起無限重複播放美國歌手巴瑞‧曼尼洛（Barry Manilow）及英國歌手詹姆仕‧布朗特（James Blunt）的洗腦金曲，希望能夠藉此驅離示威者。圖為現場示威者手舉「COVID-1984」標語，指反烏托邦小說《1984》。（路透）

    2022/02/13 22:12

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭8日起爆發反防疫禁令示威活動，上百民眾佔領國會外街道，警民之間連日進行「創意」攻防，政府今（13）日最新做法，是無限重複播放美國歌手巴瑞‧曼尼洛（Barry Manilow）及英國歌手詹姆仕‧布朗特（James Blunt）的洗腦金曲，希望能夠藉此驅離示威者。

    《BBC》報導，受到加拿大反疫苗強制令的遊行啟發，紐西蘭8日起亦爆發反對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的示威活動，數百名示威者用身體和帳棚佔領國會前街道，警民之間連日使用不同的「創意」攻防戰，今（13）日紐國政府祭出新招，無限重複播放美國歌手巴瑞‧曼尼洛（Barry Manilow）的長達15分鐘金曲串燒，希望能夠藉此驅離示威者。

    報導指出，紐國示威民眾繼承了加拿大、法國等「自由車隊」（Convoy for Freedom）的活動名稱，自8日起佔領了國會前街道並搭設帳棚露宿，起初政府使用「打開澆花器」之術，但被示威民眾自製的排水溝、水管破解。

    紐國政府祭出的「洗腦金曲」新招，也引起了英國歌手詹姆仕‧布朗特（James Blunt）注意，他在推特上表示：「如果（紐國政府）這招沒用，可以找我出場。」而就在他轉推之後，他的代表作「You're Beautiful（你很漂亮）」就被加入了紐國政府的洗腦循環歌單中。

    據悉，紐西蘭警方10日曾逮捕122名擅闖私人土地或妨礙執法的示威者，而紐國自武肺疫情爆發後便採取嚴格的防疫措施，至今已長達2年，整體疫情都處於優異的控制之中，也常被稱為「防疫模範生」；然而，近期民調顯示，民眾對嚴格的防疫措施漸感疲乏，對總理阿爾登（Jacinda Ardern）政府的不滿意度也持續上升。

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    紐國示威民眾繼承了加拿大、法國等「自由車隊」（Convoy for Freedom）的活動名稱，自8日起佔領了國會前街道並搭設帳棚露宿，起初政府使用「打開澆花器」之術，但被示威民眾自製的排水溝、水管破解。圖為示威現場。（法新社）

    紐國示威民眾繼承了加拿大、法國等「自由車隊」（Convoy for Freedom）的活動名稱，自8日起佔領了國會前街道並搭設帳棚露宿，起初政府使用「打開澆花器」之術，但被示威民眾自製的排水溝、水管破解。圖為示威現場。（法新社）

    紐西蘭警方10日曾逮捕122名擅闖私人土地或妨礙執法的示威者，而紐國嚴格防疫措施實施已長達2年，近期民調顯示，民眾對嚴格的防疫措施漸感疲乏，對總理阿爾登（Jacinda Ardern）政府的不滿意度也持續上升。圖為示威現場。（美聯社）

    紐西蘭警方10日曾逮捕122名擅闖私人土地或妨礙執法的示威者，而紐國嚴格防疫措施實施已長達2年，近期民調顯示，民眾對嚴格的防疫措施漸感疲乏，對總理阿爾登（Jacinda Ardern）政府的不滿意度也持續上升。圖為示威現場。（美聯社）

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