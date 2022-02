30分鐘援救5452公里外！加國女住宅遭侵隔海報案英國警局速獲救

2022/02/13 10:50

〔即時新聞/綜合報導〕1名加拿大德倫區(Durham)女子,日前因住宅遭到陌生男子闖入,即刻使用線上報警,卻意外連線至跨海距離約3388英里(約5452公里)遠的同名英國德罕市(Durham)警局,不過英國警局獲報即刻聯繫加拿大警方,女子也在30分鐘左右後獲救。

根據英媒《BBC》報導,日前突然有名陌生男子闖入來自安大略省多倫多市以東的德倫區(Durham )未具名女子的住所,她隨即使用線上報案求救,私訊提到「我需要協助,有陌生男子闖入民宅,他就在這裡」,然而這則訊息卻由跨海距離約3388英里(約5452公里)的英國德罕市(Durham)警局接獲,英國警方察覺請況有異,立刻聯繫加拿大德倫區(Durham)警方趕往現場,在約30分鐘後順利救出女子並壓制男嫌。

英國德罕市警局亞瑟督察(Andrea Arthur)表示,這是1起不尋常的案件,男嫌讓受害者感到相當痛苦,不過我們團隊保持冷靜,並盡力協助加拿大警員同仁可以迅速且專業救援;他強調,「只要可以救援弱勢受害者,無論他們在住在哪,我們都會竭盡所能協助」。

