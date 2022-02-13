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    30分鐘援救5452公里外！加國女住宅遭侵隔海報案英國警局速獲救

    1名加拿大德倫區（Durham）女子，日前因住民遭到陌生男子闖入，即刻使用線上報警，卻意外連線至跨海距離約3388英里（約5452公里）遠的同名英國德罕市（Durham）警局，不過英國警局獲報即刻聯繫加拿大警方，女子也在30分鐘左右後獲救。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    1名加拿大德倫區（Durham）女子，日前因住民遭到陌生男子闖入，即刻使用線上報警，卻意外連線至跨海距離約3388英里（約5452公里）遠的同名英國德罕市（Durham）警局，不過英國警局獲報即刻聯繫加拿大警方，女子也在30分鐘左右後獲救。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2022/02/13 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕1名加拿大德倫區（Durham）女子，日前因住宅遭到陌生男子闖入，即刻使用線上報警，卻意外連線至跨海距離約3388英里（約5452公里）遠的同名英國德罕市（Durham）警局，不過英國警局獲報即刻聯繫加拿大警方，女子也在30分鐘左右後獲救。

    根據英媒《BBC》報導，日前突然有名陌生男子闖入來自安大略省多倫多市以東的德倫區（Durham ）未具名女子的住所，她隨即使用線上報案求救，私訊提到「我需要協助，有陌生男子闖入民宅，他就在這裡」，然而這則訊息卻由跨海距離約3388英里（約5452公里）的英國德罕市（Durham）警局接獲，英國警方察覺請況有異，立刻聯繫加拿大德倫區（Durham）警方趕往現場，在約30分鐘後順利救出女子並壓制男嫌。

    英國德罕市警局亞瑟督察（Andrea Arthur）表示，這是1起不尋常的案件，男嫌讓受害者感到相當痛苦，不過我們團隊保持冷靜，並盡力協助加拿大警員同仁可以迅速且專業救援；他強調，「只要可以救援弱勢受害者，無論他們在住在哪，我們都會竭盡所能協助」。

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