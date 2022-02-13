為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷與馬克宏熱線90分鐘 法官員：普廷未顯露侵略跡象

    馬克宏與普廷12日通話90分鐘。圖為兩人7日在克里姆林宮會面。（路透）

    馬克宏與普廷12日通話90分鐘。圖為兩人7日在克里姆林宮會面。（路透）

    2022/02/13 09:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境局勢極為緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通話90分鐘，法國官員表示，普廷在通話內容中並沒有顯露出準備入侵烏克蘭的跡象。

    根據《路透》報導，在馬克宏和普廷通話90分鐘後，法國愛麗舍宮官員表示，沒有看到普廷準備發動進攻的跡象，但儘管如此，法國仍會隊俄羅斯的軍事部署行動保持高度警戒，避免最壞狀況發生。

    克里姆林宮指出，在普廷在電話中與馬克宏強調，美國與北約對俄羅斯提出的議題都沒有實質上的回應，並討論俄方所謂被西方指控打算入侵烏克蘭的「挑釁揣測」。

    另外，馬克宏12日與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）交談，馬克宏在與澤倫斯基的通話中重申他對烏克蘭主權及領土完整性的支持。德國總理蕭茲將在週一訪問基輔、週二前往莫斯科訪問，法國愛麗舍宮表示，法國與德國的立場完全一致。

    德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）12日表示，俄羅斯和烏克蘭之間的危機正在逐漸升級，德國正在盡一切努力尋找外交解決方案，「我們必須為所有情況做好準備」。柏林當局也呼籲德國公民離開烏克蘭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美俄元首急電1小時 拜登重申：俄若入侵將付出慘痛代價
    2022/02/13 07:33

    美俄元首急電1小時 拜登重申：俄若入侵將付出慘痛代價
    五角大廈宣布 自烏克蘭撤出150名協訓美軍
    2022/02/12 23:57

    五角大廈宣布 自烏克蘭撤出150名協訓美軍

    自住客選大築文滙 公園學區機能全有
    俄烏戰爭迫在眉睫？多國籲公民儘速離開烏克蘭
    2022/02/12 21:37

    俄烏戰爭迫在眉睫？多國籲公民儘速離開烏克蘭
    烏俄恐爆發軍事衝突 德國也籲在烏僑民離境
    2022/02/12 21:32

    烏俄恐爆發軍事衝突 德國也籲在烏僑民離境

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    撤離部分駐烏外交人員 俄外交部解釋：怕西方國家挑釁
    2022/02/12 20:43

    撤離部分駐烏外交人員 俄外交部解釋：怕西方國家挑釁
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播