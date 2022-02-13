普廷與馬克宏熱線90分鐘 法官員：普廷未顯露侵略跡象

馬克宏與普廷12日通話90分鐘。圖為兩人7日在克里姆林宮會面。（路透）

2022/02/13 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境局勢極為緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通話90分鐘，法國官員表示，普廷在通話內容中並沒有顯露出準備入侵烏克蘭的跡象。

根據《路透》報導，在馬克宏和普廷通話90分鐘後，法國愛麗舍宮官員表示，沒有看到普廷準備發動進攻的跡象，但儘管如此，法國仍會隊俄羅斯的軍事部署行動保持高度警戒，避免最壞狀況發生。

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克里姆林宮指出，在普廷在電話中與馬克宏強調，美國與北約對俄羅斯提出的議題都沒有實質上的回應，並討論俄方所謂被西方指控打算入侵烏克蘭的「挑釁揣測」。

另外，馬克宏12日與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）交談，馬克宏在與澤倫斯基的通話中重申他對烏克蘭主權及領土完整性的支持。德國總理蕭茲將在週一訪問基輔、週二前往莫斯科訪問，法國愛麗舍宮表示，法國與德國的立場完全一致。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）12日表示，俄羅斯和烏克蘭之間的危機正在逐漸升級，德國正在盡一切努力尋找外交解決方案，「我們必須為所有情況做好準備」。柏林當局也呼籲德國公民離開烏克蘭。

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