韋伯望遠鏡捕捉「第一道星光」還自拍！最快6月正式觀測

2022/02/12

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家航空暨太空總署(NASA)耗資96.6美元(約2700億台幣)打造的韋伯太空望遠鏡(JWST),抵達地球外160公里的第2拉格朗日點(second Lagrange point, L2)軌道後,科學家測試與校準主鏡,日前成功拍下第一道星光,還回傳巨大黃金鏡面自拍照。據報導,望遠鏡預計6月就可開始科學觀測。

根據《美聯社》報導,韋伯太空望遠鏡抵達地球外160公里的L2軌道,科學家日前測試鏡頭,順利透過近紅外線相機(NIRCam)拍下恆星的第一道星光,還藉相機配備的特殊鏡頭「自拍」。

據報導,拍下的恆星為距離地球258光年的大熊座(Ursa Major)中的「HD 84406」,宅同時是韋伯太空望遠鏡觀察的首要目標。相片中的18個模糊光點,由望遠鏡上的18個鏡頭分別捕捉,將作為鏡頭的校準基礎,目前尚未發現鏡頭有任何問題,最快可望於6月開始科學觀測。

據悉,韋伯太空望遠鏡配備的6.5公尺黃金鏡面,為太空望遠鏡中的最大鏡面。NIRCam的主要研究員黎克(Marcia Rieke)說,「韋伯太空望遠鏡拍攝的照片和校準望遠鏡的第一步工作進行如此順利,整個團隊對此感到欣喜若狂。」

The 18 random dots featured in this video might not look like much, but they represent a big step forward in #NASAWebb ’s 3-month mirror alignment process and its quest to #UnfoldTheUniverse : https://t.co/YVrW6RTvOy Let’s connect the dots with a thread ⬇️ pic.twitter.com/yT8Chn1LSb

Bonus image! When it’s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.



This “selfie” taken by Webb of its primary mirror was not captured by an externally mounted engineering camera, but with a special lens within its NIRCam instrument. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/XtzCdktrCA