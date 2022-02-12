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    要打第4劑？ 美CDC研究：加強針保護力4個月後大減

    美國CDC公布的最新數據顯示，武肺疫苗加強針的保護力在接種後4個月大減，意味高風險族群有可能需要打第4針。圖為美國紐約一家安養中心的住民上月底接種武肺疫苗加強針。（美聯社）

    美國CDC公布的最新數據顯示，武肺疫苗加強針的保護力在接種後4個月大減，意味高風險族群有可能需要打第4針。圖為美國紐約一家安養中心的住民上月底接種武肺疫苗加強針。（美聯社）

    2022/02/12 20:12

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）11日公布的數據顯示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗加強針雖能短期加強保護力，然其效力在接種4個月後大跌，意味部分美國民眾，特別是武肺併發症與死亡高風險族群，可能需要打第4劑。

    稍早以色列與英國的初步研究已顯示，武肺疫苗加強針的保護力會在數月內下降，而美國CDC公布的數據則率全球之冠提出新證據，證明mRNA疫苗加強針在美國對抗中度到重度武肺的保護力，會隨時間衰減。

    這項獲得美國CDC資助、從2021年8月26日到2022年1月22日在美國10個州搜集數據所進行的研究，分析超過24萬筆掛急診或送急救數以及超過9萬筆18歲以上患者的住院數，結果發現，就避免掛急診與送急救的保護力而言，接種武肺疫苗第2劑後2個月內降至69%，5個月或更久以後再降至37%；保護力在打完第三劑加強針後雖會回升到87%，但在打完加強針的4或5個月內，保護力便降至66%，5個月或更久以後更降至僅31%。

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