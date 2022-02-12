俄國恐隨時發動空襲 美警告公民：48小時內撤離烏克蘭

美國警告，俄國隨時可能發動大規模侵略。（美聯社）

2022/02/12 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突恐有隨時引爆的可能性，美政府警告，俄羅斯在邊境部署的軍力已足夠發動大規模侵略，呼籲身在烏克蘭的美國公民應在48小時內離開；英國、日本、拉脫維亞、挪威和荷蘭也都向公民發出離境警告。

《路透》報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）當地時間週五表示，俄國在烏國邊境的軍力已足夠進行大規模入侵，可能在任何一天發動，可能會以空襲手段開戰。

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蘇利文提到，情報機構認為俄軍恐對烏克蘭首都基輔發動快速侵略，俄總統普廷甚至可能在20日北京冬奧結束前便下令進攻。

美總統拜登接受媒體專訪時表示，「這和應付恐怖組織不一樣，我們交手的是全世界軍力最強大的對手，這是截然不同的情況，局勢可能驟變。」呼籲美國公民應盡快離開烏克蘭。拜登與普廷則將在當地時間週六通電。

另有4名美國官員透露，華府將再派遣3000名軍力前往波蘭，以便協助北大西洋公約組織（NATO）盟友。另有8500人待命警戒中，只要有需要隨時都能派駐歐洲。

除美國外，英國、日本、拉脫維亞、挪威和荷蘭紛紛向公民發出警訊，要求他們應立即離開當地；以色列則先將大使館員工的家屬撤離。

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