愛迪達新廣告超大膽 25名女性解放乳頭拼成巨幅刊版

愛迪達的運動內衣廣告引發討論。（翻攝推特）

2022/02/11 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕作為運動服飾品牌，愛迪達（Adidas）當然也有女性運動內衣產品，而他們為了宣傳新商品，找來25名女性在鏡頭前裸露胸部，這些照片拼貼成街頭巨幅廣告看板，大膽行銷手法迅速引發討論，支持與反對者意見兩極。

根據《每日郵報》報導，愛迪達為了推銷新款女性運動內衣產品，找來25名各種膚色、體型的女性在鏡頭前「解放乳頭」，這些照片被裁去臉部，閱聽眾的注意力與照片焦點被攏聚在這些模特兒的胸前；她們的身材多數不符合主流狹隘的商業審美，但展現了真實且未經矯飾的各種自然體態。

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這些照片被拼貼成街頭的一幅巨型廣告，中間寫著「這就是為什麼我們不只製造一種新款運動內衣」，凸顯商品的多元性理念，沒有加上標語的照片則在9日透過愛迪達官方推特上公開，大膽的行銷手法瞬間引發網友關注。愛迪達事後也推出商品影片，強調品牌認為「女性理應在各種運動項目中感到舒適自在」。

對此，支持愛迪達的網友非常開心，認為這個廣告將乳房「正常化」了，「如果有更多人願意這樣做，就會有更少女性因為看到色情片裡『完美』的乳房而認為自己的乳房是『長壞的』」、「作為一名育有2名運動健將女兒的父親，我們實在等這個等得太久了」、「很感謝愛迪達，不知道有多少女性因為找不到舒服的運動內衣而被迫放棄運動」、「這個廣告真的充滿力量，『身體自愛』對所有人而言都是振奮人心的事情」。

當然，也有家長抗議愛迪達這樣會害他們不知道要怎麼教小孩，也有人試圖檢舉愛迪達的推文，但顯然沒有成功。

愛迪達強調，拍攝與公開都獲得了25名模特兒同意，「她們很讚，而且很勇敢」。然而，IG和Facebook社群規定禁止女性乳房、乳頭出現，愛迪達表示，在廣告曝光上，他們必須遵守每個社群平台的規定，但很自豪可以在推特、官網與廣告刊版上分享這個「未經審查」的完整廣告版本。

愛迪達的運動內衣廣告引發討論。（翻攝愛迪達推特）

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