EIU民主指數：台灣全球第8名歷年最佳 中國「接近墊底」

英國「經濟學人資訊社」9日公佈2021年全球民主指數報告，台灣排名躍進，在167個評比國家中排名第8，為歷年來調查中表現最佳。（圖擷自Democracy Index 2021報告、美聯社；本報合成）

2022/02/10 22:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「經濟學人資訊社」（EIU）9日公佈2021年全球民主指數報告，全球民主連續第2年倒退，不到一半的人口生活在民主體制下，不過，台灣排名躍進，在167個評比國家中排名第8、亞洲第1，優於瑞士、美國、加拿大等多個歐美國家，在歷年來調查中表現最佳。

根據這份最新調查，以1到10分計算的EIU全球民主指數，從5.37跌到新低點5.28，創下2010年以來最大跌幅。2021年全球民主持續前一年的倒退趨勢，而且更形惡化，全球生活在民主體制下的人口比率，從2020年的49.4%減少到45.7%，生活在「完全民主」下的人口更僅佔6.4%；全球超過1/3的人在威權統治之下，其中大部份在中國。

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民主指數最好的前10名仍以北歐國家居多數，挪威蟬聯全球第1；台灣民主指數8.99，被列為「完全民主」，在全球排名第8，比前一年進步3名，在受評比的亞洲國家中居冠，在亞太和紐澳地區僅次於全球排名第2的紐西蘭。緬甸、阿富汗取代北韓，成為民主指數最差的兩個國家。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情連續第2年成為全球民主所面臨的最大壓力來源，疫情壓力以及對威權主義的支持上升持續帶來挑戰；加拿大民主指數因防疫限制措施而大跌，反映出民眾對現狀的不滿以及轉向非民主體制的替代選項。

但是，未來幾年，對西方民主模式最大的挑戰將來自中國。今年EIU民主指數報告正是以「中國的挑戰」為題，指中國對西方民主模式的最大挑戰在於經濟，預計10年內將超越美國，成為全球最大經濟體；然而，「中國並未隨著它變得更富有而愈加民主，相反的，變得更沒有自由」。

報告說，中國今年民主指數2.21，比2006年的2.97還差，在全球排名第148名，「接近墊底」。

英國「經濟學人資訊社」9日公佈2021年全球民主指數報告，台灣排名躍進，在167個評比國家中排名第8，為歷年來調查中表現最佳。圖為台灣海軍「磐石號」給艦上官兵向國旗敬禮的畫面。（法新社檔案照）

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