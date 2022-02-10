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    跟進加拿大！紐西蘭千人抗議疫苗強制令 警驅離至少逮50人

    為抗議政府疫苗強制令與嚴格防疫限制，紐西蘭至少數百人甚至千人聚集在國會外示威。（美聯社）

    為抗議政府疫苗強制令與嚴格防疫限制，紐西蘭至少數百人甚至千人聚集在國會外示威。（美聯社）

    2022/02/10 13:48

    〔即時新聞／綜合報導〕為抗議政府疫苗強制令與嚴格防疫限制，紐西蘭至少數百人甚至千人聚集在國會外示威，受到加拿大卡車司機大規模示威「啟發」，抗議者還用卡車、汽機車封鎖國會附近的街道。今天是行動第3天，警方開始驅離抗議民眾，並爆發衝突，逮捕超過50人。

    綜合外媒報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，所有人都想繼續往前走，「我們正在努力」，抗議活動無法反映大多數人的感受，雖然每個人都有抗議的權利，但不應干擾他人生活，並稱帶走抗議者是警察的工作。

    副總理羅伯森（Grant Robertson）直言，首都威靈頓的居民已對抗議活動造成的破壞失去耐心，要求警方採取行動，「城市道路被封、商家不得不關閉，人們感受到威脅與恐嚇」。

    警方表示，該場地稍早已不開放給公眾使用，但部分抗議人士拒絕離開，警方也從首都以外其他地方調派100多名警力增援，被捕者將面臨非法入侵與阻撓等指控。

    報導指出，紐西蘭要求衛生、執法、教育及國防部門員工強制打疫苗，進入餐館、體育賽事與宗教場所前，必須出示疫苗接種證明。94%符合接種條件者都過打疫苗，不少抗議民眾也表示曾接種，他們反對的是強制施打並高喊要自由、讓我工作。

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