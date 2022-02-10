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    杜特蒂任內採購反艦飛彈 分析：顯露菲律賓親美抗中決心

    菲律賓總統杜特蒂。（路透）

    菲律賓總統杜特蒂。（路透）

    2022/02/10 13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓上月與印度布拉莫斯航太（BrahMos Aerospace）簽約採購岸基反艦飛彈系統，能有效控制南海局勢，分析人士認為，此舉顯現菲律賓親美抗中的決心，並指出，前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）若順利當選，也可能對中國採取強硬立場。

    菲律賓國防部長洛倫札那（Delfin Lorenzana）上月15日臉書宣布，完成向印度取得岸基反艦飛彈系統的軍售案，合約包含後勤、訓練等事務，總值約3.75億美元（約新台幣104億元），雙方於1月底正式簽約。

    根據《美國之音》報導，布拉莫斯反艦飛彈射程極廣，菲律賓大學國際海事教授巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）指出，布拉莫斯反艦飛彈能有效遏止北京船艦。

    分析人士認為，此舉顯現菲律賓在海上競爭中對抗中國，並偏向傳統盟國美國的決心；雖總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）抱持親中立場，但和中國在南海爆發的爭議，讓杜特蒂這4年較少像過往一樣批美友中。

    分析人士指出，不少菲律賓人認為中菲關係加熱並未獲得足夠回報，美國相較之下更加穩定。

    澳洲新南威爾斯大學政治學名譽教授塞耶（Carl Thayer）表示，杜特蒂不喜歡權威遭受打壓，更不喜歡菲律賓主權遭到輕視，因此杜特蒂或許認為，既然抵制美國無法加強對中關係，那就透過這樣的方式「懲罰」中國。

    美國蘭德公司資深防務分析師格羅斯曼（Derek Grossman）也說，杜特蒂仍認為，菲律賓無法只靠自己。

    分析人士稱，雖目前在總統大選中民調領跑的小馬可仕曾說，不會尋求美方幫助來解決和中國之間的南海爭端，但在多數人偏向親美的狀況下，若小馬可仕當選，仍可能對北京採取更強硬的立場。

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