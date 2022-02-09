網傳「國際法院下令全球停止接種疫苗」？MyGoPen：錯誤！

近日網路謠傳「國際法院正式下令宣布全球範圍內停止接種武肺疫苗」，對此，事實查核平台「MyGoPen」查證，相關傳言皆為錯誤消息。（圖翻攝自MyGoPen網站）

2022/02/09 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，各國政府紛紛鼓勵民眾接種疫苗以免染疫，不過近日網路卻謠傳「國際法院正式下令宣布全球範圍內停止接種疫苗」，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。

《MyGoPen》查核平台表示，近日網傳國際法院2022年1月15日正式下令宣布「全球範圍內停止接種疫苗」，指出國際法院裁定輝瑞、葛蘭素史克、中國、梵蒂岡的高級官員犯下危害人類罪及種族滅絕罪，法官發出了逮捕令、資產沒收令，依法禁止生產、銷售、使用武肺疫苗，並宣稱這是「世紀最大規模犯罪全球軍事誘捕行動」。

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針對網路傳言，《MyGoPen》實際檢視網傳訊息附上的連結發現，內容為一篇名為「Murder by Decree」網站於2022年1月發布的文章「來自國際普通法法院的突發新聞，2022年1月15日，大型製藥公司、政府、教會領袖因法院判定他們犯下種族滅絕罪、禁止注射而面臨逮捕」，並附上一則指稱是「國際普通法法院」發布的文件。

《MyGoPen》指出，該篇文章作者為安尼特（Kevin Annett），在此之前，已有多個事實查核機構皆曾證實，安尼特過去發布「國際普通法法院向教宗方濟發出逮捕令」的言論為虛構訊息，且透過關鍵字查詢，也無法找到相關報導或訊息，檢索聯合國國際法院（International Court of Justice）官網，亦無相關公告。

《MyGoPen》更進一步指出，《法新社》的查核報告引述加拿大司法部發言人麥克勞德（Ian McLeod）的説法，國際普通法法院非公認的國際法院，在加拿大沒有效力，加拿大麥吉爾大學（McGill University）法學教授梅格雷（Frédéric Mégret）也表示，國際普通法法院並非擁有司法權力的機構，文件中的公告僅具象徵性，戴爾豪斯大學（Dalhousie University）法學教授柯里（Robert Currie）則說，這份文件絕沒有任何法律地位或效力，完全是虛構的。

除此之外，《法新社》還表示，該文件使用的標誌類似於國際刑事法院的標誌，但是並沒有「國際普通法法院」這種的法庭。

綜合上述，網傳說法沒有根據，該文件為虛構內容，國際普通法法院也並不存在。

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