軍情動態》準備支援台海？美陸戰隊擴大駐日「海馬斯」兵力

海馬斯多管火箭系統搭配的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程達300公里。（歐新社）

2022/02/08 20:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《陸戰隊時報》（Marine Times）3日報導，美軍陸戰隊去年底已悄悄增加駐日美軍「高機動砲兵火箭系統」（HIMARS，簡稱「海馬斯」）火箭連數量，使美軍部署在印太地區的多管火箭砲兵兵力倍增。此舉也是美陸戰隊現代化的一環，藉此強化抗「中」能量。

海馬斯是一種輕型、模塊化多管遠程火箭炮，可搭載一個6聯裝箱式火箭發射器或一枚地對地戰術飛彈，最大射程300公里。海馬斯除用於發射火箭和MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），未來也會整合研發中的精確打擊飛彈（PrSM），後者射程可突破500公里。

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報導稱，美陸戰隊前進部署沖繩的砲兵單位是第12陸戰團3營，該營屬前進部署指揮單位，除本部連外，沒有固定編屬砲兵連，而是專責指揮輪調至沖繩的陸戰隊砲兵連與火箭連。

原本該營編有2個輪調砲兵連（使用M777榴砲）與1個輪調海馬斯火箭連，但先前公布的美陸戰隊兵力重整計畫，為此營增加第2個火箭連，並已於去年底低調進駐。

海馬斯被美陸戰隊寄予厚望，除了傳統多管火箭火力投射外，未來還將整合岸置飛彈發射能力，一旦未來衝突爆發，將成為美陸戰隊扼守關鍵海域，協助美國海軍爭取制海權的關鍵戰力。

去年12月4日，美國陸戰隊和日本陸上自衛隊展開「堅決之龍21」（Resolute Dragon 21）聯合演習，美軍首度在運用「遠征前進基地作戰」（EABO）概念下，於日本進行海馬斯的長距離空運與快速打擊演練，而EABO正是美國陸戰隊支援台海戰事的主要手段之一。

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