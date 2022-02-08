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    不敵疫情！ 英格蘭1229年歷史酒館歇業

    英格蘭千年最老酒館「老鬥雞」，不敵武肺疫情歇業。（翻攝自臉書）

    英格蘭千年最老酒館「老鬥雞」，不敵武肺疫情歇業。（翻攝自臉書）

    2022/02/08 16:23

    〔編譯陳成良／報導〕位於英國英格蘭東部赫特福德郡的「老鬥雞」（Ye Olde Fighting Cocks, YOFC）酒館，據信在西元793年就已鋪下第一塊磚，獲金氏世界紀錄認證為「英格蘭最古老酒館」，1229年來挺過戰爭、飢荒與黑死病，卻難敵席捲全球的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，宣佈歇業。

    據英國廣播公司（BBC）報導，「老鬥雞」老闆托法利（Christo Tofalli）在臉書專頁發文說：「我很遺憾地宣布，經過一段極度艱難的時期，YOFC正在轉入外部管理。我和我的團隊為讓酒館吧繼續運營盡了一切努力，但過去兩年來，餐飲服務業面對前所未見的情況，擊敗我們所有延續經營的努力。」

    他說：「不用說，我傷心欲絕，這家酒吧對我來說不僅僅是一項生意，我很榮幸能夠成為它歷史的一部分，那怕只是一小部分。」

    他還指出，COVID-19疫情對YOFC造成了毀滅性的打擊，英國政府的公共衛生限制下，酒館生意受到重創，微薄的收入已無濟於事，公司已無法履行自己的財務義務。

    托法利告訴BBC，在宣布歇業後的幾個小時內，他就收到了來自海內外各地網友的安慰與鼓勵，他說，目前歇業只是「關門睡覺」，希望未來能有長期投資人，讓酒館繼續傳承千年。

    「老鬥雞」創業的8世紀，時值英國「盎格魯-撒克遜」（Anglo-Saxon）年代，當時從歐洲大陸跨海而來的日耳曼民族盎格魯．撒克遜人在英倫半島建立的一些鬆散國家，開始受到北歐維京海盜襲擊。

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