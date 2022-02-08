Omicron非疫情終點 紐西蘭總理：需準備對抗其他變種病毒

紐西蘭總理阿爾登（見圖）指出，Omicron變種病毒不會是疫情終點。（美聯社）

2022/02/08 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的邊境管制已實行近2年，儘管紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）近日宣布「分階段」開放，但仍有示威者在總理於威靈頓（Wellington）國會大廈演說時，在場外抗議，而她也透露，Omicron變種病毒不會是疫情終點。

根據《路透》報導，總理阿爾登8日前往位在首都威靈頓的國會大廈，發表2022年首次演說時指出，Omicron變種病毒不會是疫情的終點，政府將為其他變種病毒做好準備。

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正值阿爾登在國會大廈談話之際，數百名抗議者聚集在場外示威，要求政府鬆綁現行的防疫措施及疫苗強制令。

紐西蘭過去2年實行最嚴厲的邊境管制措施，成功將疫情衝擊維持在低點，目前全國500萬人口中，共計有1.8萬例確診個案、53人死亡，但這樣的防疫政策，也讓許多受到無限期居家隔離禁令的民眾，還有旅居在外的國民不滿。

紐國政府近日放寬社交距離措施後，Omicron病例數攀升，5日通報單日新增243起確診個案，創下歷史新高。而阿爾登也向紐西蘭國家廣播電台（RNZ）透露，Omicron病毒的染疫高峰，應該會落在今年3月，屆時單日恐新增1萬至3萬例確診。

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