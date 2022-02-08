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    「青年運動」襲阿聯 專家憂：報復恐加劇葉門人道主義危機

    什葉派叛軍「青年運動」以無人機空襲阿聯後，讓葉門內戰的情勢惡化。圖為在葉門內戰中受傷的小男孩。（資料照，路透）

    什葉派叛軍「青年運動」以無人機空襲阿聯後，讓葉門內戰的情勢惡化。圖為在葉門內戰中受傷的小男孩。（資料照，路透）

    2022/02/08 12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕自伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）上月17日襲擊阿拉伯聯合大公國首都阿布達比機場、燃料庫後，由沙烏地阿拉伯及阿聯等9國所進行的干預葉門（Intervention in Yemen）報復行動也愈演愈烈，專家憂心，恐加劇葉門人道主義危機。

    綜合外媒報導，當地時間1月17日，葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）份子聲稱以無人機對阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）的燃料庫進行攻擊，導致油箱爆炸，造成2名印度人與1位替阿布達比石油公司（ADNOC）工作的巴基斯坦人喪命。

    隨後，「青年運動」叛軍分子再操控無人機，對阿布達比國際機場（Abu Dhabi International Airport）進行擴建工程的地點空襲，釀成火災，而這次攻擊，也讓叛軍組織發言人薩雷（Yahya Saree）振奮，認為其執行了一次成功的軍事行動。

    自葉門空襲阿聯後，由沙烏地阿拉伯領軍9國的聯合干預葉門行動，報復情勢也愈發惡化，聯軍針對葉門境內的機場、拘留中心、通信基礎設施、醫院、學校及供水設施進行軍事襲擊，讓聯合國葉門特使暨人道主義協調員推測，今年1月，恐怕是葉門境內最致命的一個月。

    而非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）葉門研究員納賽爾（Afrah Nasser）則坦言，9國干預葉門行動聯盟，曾有過非法攻擊的記錄，曾進行無差別及不成比例的襲擊，導致數千甚至數十萬平民傷亡，讓她憂心，今年恐成為葉門最致命的一年。

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