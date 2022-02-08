無論輕重症！ 大型研究驚曝武肺長期後遺症恐奪命

報告列舉的感染風險包括心臟衰竭、心房顫動、急性冠狀動脈疾病、肺栓塞與中風。（美聯社）

2022/02/08 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）未來將流感化的觀點在國際間被廣泛地討論，然而最新一項研究卻揭露感染者康復後面臨的嚴重風險，即使是輕症患者，其罹患心臟衰竭等心血管疾病的風險都將增加，嚴重時恐丟失性命。

最新發布在權威期刊《自然》雜誌的研究報告中，美國華盛頓大學的研究團隊在一項涉及超過1100萬筆病例數據的大規模研究中，試圖找出武肺病毒對人類構成的潛在長期影響，最終得出上述結論。

請繼續往下閱讀...

報告指出，對心血管系統構成的影響與風險並不會因為症狀輕微而消失，無論病例症狀的嚴重程度如何，所有武肺感染者在染疫30天後，其出現心臟衰竭與其他心血管疾病的風險都將上升。

報告列舉的感染風險包括心臟衰竭、心房顫動、急性冠狀動脈疾病、肺栓塞與中風。

本次研究旨在揭露後大流行時期，人們染疫後可能面臨的長期健康風險，研究人員表示，此一結果顯示，各國衛生部門的官員似乎仍須致力於控制疫情傳播，因為染疫對人類帶來的嚴重風險，不因輕症與否而完全消失。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法