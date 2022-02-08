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    無論輕重症！ 大型研究驚曝武肺長期後遺症恐奪命

    報告列舉的感染風險包括心臟衰竭、心房顫動、急性冠狀動脈疾病、肺栓塞與中風。（美聯社）

    報告列舉的感染風險包括心臟衰竭、心房顫動、急性冠狀動脈疾病、肺栓塞與中風。（美聯社）

    2022/02/08 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）未來將流感化的觀點在國際間被廣泛地討論，然而最新一項研究卻揭露感染者康復後面臨的嚴重風險，即使是輕症患者，其罹患心臟衰竭等心血管疾病的風險都將增加，嚴重時恐丟失性命。

    最新發布在權威期刊《自然》雜誌的研究報告中，美國華盛頓大學的研究團隊在一項涉及超過1100萬筆病例數據的大規模研究中，試圖找出武肺病毒對人類構成的潛在長期影響，最終得出上述結論。

    報告指出，對心血管系統構成的影響與風險並不會因為症狀輕微而消失，無論病例症狀的嚴重程度如何，所有武肺感染者在染疫30天後，其出現心臟衰竭與其他心血管疾病的風險都將上升。

    報告列舉的感染風險包括心臟衰竭、心房顫動、急性冠狀動脈疾病、肺栓塞與中風。

    本次研究旨在揭露後大流行時期，人們染疫後可能面臨的長期健康風險，研究人員表示，此一結果顯示，各國衛生部門的官員似乎仍須致力於控制疫情傳播，因為染疫對人類帶來的嚴重風險，不因輕症與否而完全消失。

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