「50歲以下打加強針助益不大」 美CDC提醒這些族群要打好打滿

美國CDC數據顯示，老人打加強針的益處比年輕人大得多。圖為以色列女子接種輝瑞/BNT疫苗。（法新社）

2022/02/07 18:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）4日公佈的新數據，50歲以下人群在完整接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，即使沒有接種加強針，也能有效防止重症住院和死亡，而老人接種武肺疫苗加強針獲益要比年輕人大得多。

報導指出，最近的幾項研究發現，即使在 Omicron 變種病毒出現之後，只完成接種兩劑疫苗（嬌生疫苗則為一劑），無需加強劑，仍能提供強有力的保護，防止大多數人出現重症或死亡。

請繼續往下閱讀...

CDC的最新數據發現，50歲以下族群在接種兩劑莫德納或輝瑞疫苗，或一劑嬌生疫苗後，就能大大降低住院和死亡風險，接種加強針似乎沒有為他們帶來太大好處。

傳染病專家指出，這些數據顯示無須為所有人接種疫苗加強劑；對老人、有免疫問題或長期住在療養院的人來說，疫苗加強針則是必要的。

根據CDC報告，未接種疫苗的65歲以上長者，每10萬人中有約44人死亡；已完成疫苗接種的65歲以上長者，死亡率跌至每10萬人中約3.6人；接種了加強針的65歲以上長者，死亡率則降到每10萬人0.5人。

然而，對年輕人進行這樣的風險評估似乎意義不大，因為他們染疫後發展成重症或死亡的風險本來就很低。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法