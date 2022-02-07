冬奧》無聲抗議？ 土耳其選手裝備上疑出現疆獨圖案！

土耳其滑雪選手伊普奇奧盧的滑雪板出現東突厥斯坦的旗幟圖樣，引發熱議。（圖翻攝自推特）

2022/02/07 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕2022北京冬奧賽事正如火如荼進行，此前已有不少國家為抗議中國政府在新疆等地侵犯人權的惡行，紛紛採取外交抵制；近日在賽場上也有一名土耳其選手特別引起外界注意，原因是該選手的裝備上疑似出現「東突厥斯坦」（疆獨）的旗幟圖樣，讓不少人大讚該選手「不畏中共強權」，為新疆發聲。

綜合《美聯社》 及其他媒體報導，土耳其國旗與東突厥斯坦的旗幟雷同，兩者皆有星月符號，僅底色不同。土耳其滑雪選手伊普奇奧盧（Fatih Arda Ipcioglu）在本月5日的比賽中，黑色頭盔和滑雪板上都出現土耳其國旗的星月符號，不過滑雪板的顏色恰巧是東突厥斯坦旗幟的藍色，引發外界熱議，推特上不少同情新疆維吾爾族的網友分享伊普奇奧盧受訪的影片，認為他是在「無聲抗議」中共惡行。

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不過伊普奇奧盧隔天（6日）就換掉滑雪板，有記者詢問他5日的出現在滑雪板上的圖樣是否是替疆獨發聲，伊普奇奧盧直言自己不想回應，「我只能談土耳其國旗，我是一名運動員，我只是做好自己該做的。其他事情不是我的工作，我不回答這些問題。」由於奧運會禁止展示任何敏感政治符號，此事也引發爭議，土耳其代表隊也否認有任何故意違反規則的行為。

東突厥斯坦旗幟（上圖）與土耳其國旗（下圖）符號相同，僅底色不同。（圖擷取自維基百科）

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