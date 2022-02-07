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    美議長籲選手別在冬奧「抗議」 前國務卿轟：習近平達到目的了

    美國前國務卿龐皮歐（見圖）指出，冬奧就是中國官宣手段，而習近平砸大錢的目的就是為了向西方展示，各國得在他的系統規則下行事。（圖擷取自＠Mike Pompeo官方臉書）

    美國前國務卿龐皮歐（見圖）指出，冬奧就是中國官宣手段，而習近平砸大錢的目的就是為了向西方展示，各國得在他的系統規則下行事。（圖擷取自＠Mike Pompeo官方臉書）

    2022/02/07 15:51

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京冬奧已於2月4日開幕，不過民主黨籍眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）一席警告美國運動員「不要在奧運會上抗議」的說法引發爭議，對此，美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）指出，冬奧就是中國官宣手段，而習近平砸大錢的目的就是為了向西方展示，各國得在他的系統規則下行事。

    美國眾議院議長裴洛西2月3日向國會表示，盼望參加冬奧比賽的美國運動員，不要冒險做出可能引來中國政府引憤怒的事，因為他們非常無情，到了中國，有些人會想表達自己的言論，但她擔心中國政府恐對選手的名譽或家人不利。

    根據《福斯新聞台》報導，本月6日，美國前國務卿龐皮歐登上《週日早晨與巴帝羅姆談未來》（Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo）節目，接受主持人巴帝羅姆（Maria Bartiromo）專訪，討論參與冬奧的美國運動員的安全等議題。

    巴帝羅姆提問：「龐皮歐是呼籲拜登政府全面抵制冬奧的其中一人，關於裴洛西要美國運動員『閉嘴』的說法，及我們運動員的安全，您怎麼看？」對此，龐皮歐先是強調，他熱愛參與努力4年參加奧運的運動員，但冬奧只是一場「遊戲」。

    龐皮歐認為，北京冬奧是中國數週的官宣手段，裴洛西要所有旅外的美國運動員，放棄自己的權力，因為太危險就閉嘴，不要說話，將運動員們置於如此糟糕的處境，這就是為何習近平要在冬奧上砸大錢，目的就是要告訴西方，他能制霸各國，讓大家按照他的規則及系統行事。

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