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    衣索比亞總理獲和平獎卻打內戰 諾貝爾委員會：無法預知未來

    挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（見圖）指出，頒獎時無法預知未來狀況，仍支持2019年頒發和平獎給衣索比亞總理阿邁德的決定。（資料照，美聯社）

    挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（見圖）指出，頒獎時無法預知未來狀況，仍支持2019年頒發和平獎給衣索比亞總理阿邁德的決定。（資料照，美聯社）

    2022/02/07 13:49

    〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）因結束與厄利垂亞（Eritrea）的長年戰爭，於2019年獲得諾貝爾和平獎，但他隔年便在國內發動提格雷內戰（Tigray War），讓獲獎殊榮褪色，對此，挪威諾貝爾委員會主席也在接受專訪時指出，當時頒獎時無法預知未來狀況，仍支持2019年所作出的決定。

    根據美媒《CNN》報導，負責頒發和平獎的挪威諾貝爾委員會（The Norwegian Nobel Committee）主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen），於上月25日接受主播阿舍（Zain Asher）視訊連線專訪，針對衣國總理阿邁德獲得諾貝爾和平獎後，卻發動提格雷內戰一事，發表意見。

    主播阿舍提問：「請問挪威諾貝爾委員會是否後悔頒發和平獎給衣索比亞總理？」賴斯-安德森回應：「委員會支持這個於2019年所作出的決定，不過從那之後，情況有所改變，衣索比亞發生了戰爭，而身為諾貝爾獎得主的總理阿邁德參戰，是相當空前的情形。」

    賴斯-安德森補充，很不幸地，阿邁德參與了戰爭，但委員會並無法預知未來的狀況，同時她也強調，衣索比亞內戰的情勢，十分錯綜複雜。

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