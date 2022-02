衣索比亞總理獲和平獎卻打內戰 諾貝爾委員會：無法預知未來

2022/02/07 13:49

〔即時新聞/綜合報導〕衣索比亞總理阿邁德(Abiy Ahmed)因結束與厄利垂亞(Eritrea)的長年戰爭,於2019年獲得諾貝爾和平獎,但他隔年便在國內發動提格雷內戰(Tigray War),讓獲獎殊榮褪色,對此,挪威諾貝爾委員會主席也在接受專訪時指出,當時頒獎時無法預知未來狀況,仍支持2019年所作出的決定。

根據美媒《CNN》報導,負責頒發和平獎的挪威諾貝爾委員會(The Norwegian Nobel Committee)主席賴斯-安德森(Berit Reiss-Andersen),於上月25日接受主播阿舍(Zain Asher)視訊連線專訪,針對衣國總理阿邁德獲得諾貝爾和平獎後,卻發動提格雷內戰一事,發表意見。

請繼續往下閱讀...

主播阿舍提問:「請問挪威諾貝爾委員會是否後悔頒發和平獎給衣索比亞總理?」賴斯-安德森回應:「委員會支持這個於2019年所作出的決定,不過從那之後,情況有所改變,衣索比亞發生了戰爭,而身為諾貝爾獎得主的總理阿邁德參戰,是相當空前的情形。」

賴斯-安德森補充,很不幸地,阿邁德參與了戰爭,但委員會並無法預知未來的狀況,同時她也強調,衣索比亞內戰的情勢,十分錯綜複雜。

CNN's Zain Asher asks Norwegian Nobel Committee chair Berit Reiss-Andersen if there are regrets awarding Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed a Nobel Peace Prize before he became embroiled in a bloody war https://t.co/5ZlIkVh1F9 pic.twitter.com/BLXPw7MBAC