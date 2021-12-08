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    武漢肺炎》澳洲稱發現全球首個Omicron亞型株 更具傳染性

    澳洲昆士蘭州宣布發現全球第一個新型冠狀病毒Omicron變異株的亞型毒株，更具傳染性。圖為澳洲布里斯本灰燼杯板球賽首日賽程開始前湧入大批人潮。（歐新社）

    澳洲昆士蘭州宣布發現全球第一個新型冠狀病毒Omicron變異株的亞型毒株，更具傳染性。圖為澳洲布里斯本灰燼杯板球賽首日賽程開始前湧入大批人潮。（歐新社）

    2021/12/08 20:57

    〔中央社〕澳洲昆士蘭州宣布發現全球第一個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的亞型毒株。衛生官員表示，這個變異更具傳染性。

    英國衛報報導，這個新Omicron亞型，被稱為「類Omicron」，是在一個由南非抵達昆士蘭州的境外移入案例中發現。

    昆士蘭州衛生局長達艾（Yvette D’Ath）今天表示，衛生當局發現第2起Omicron確診病例，是一名從奈及利亞入境的境外移入案例。

    達艾說：「我要深深感謝我們的鑑識和科學工作人員，因為他們和國際委員會的合作才會促成，重新將Omicron分類為兩個譜系，而我們昆士蘭兩個譜系（案例）都有。」

    傳染病醫師兼澳洲國立大學（ Australian National University ）微生物學家柯立農（Peter Collignon）教授指出，Omicron變異株出現的這兩個譜系有不同的基因。

    「此刻主要問題是，發現這兩個譜系的技術細節為何。」

    「若基因被刪除，而另一個譜系的基因未被刪除。你可能就不會認為它是Omicron，但事實上卻是。」

    「我認為這不是新變異株，而是亞型變異。新變異株指的是和現有毒株相較出現大幅突變的毒株。」

    他表示，這個亞型變異株可能已蔓延到全球不同角落。

    「倘若其他地方沒出現，我才會覺得奇怪。」

    世界衛生組織（WHO）表示，在識別原始Omicron變異株時，實驗室曾表示，在使用核酸檢測時，3個目標基因中有一個沒有偵測到。

    昆士蘭州代理首席衛生官員艾特肯（Peter Aitken）表示：「這稱為S基因消失，而昆士蘭的新亞型並沒有。」

    「正常的」Omicron有大約30個基因突變，這個新亞型病毒則約有14個。

    艾特肯說：「所以這足以將它歸類為Omicron，但這在臨床嚴重程度和疫苗有效性方面有何意義，我們了解還不夠。」

    「我們真正知道的是，它看起來像Omicron，更具感染性，也更容易傳播。」

    迪肯大學（Deakin University）流行病學系主任班奈特（Catherine Bennett）表示，重要的是必須了解，這「不是新的」，事實上，每個變異株都有不同的基因。

    班奈特說：「大約70%的Omicron變異株沒有S基因消失現象，病毒株內也有變異。」

    「我們在核酸檢測中錯失了，很可惜。如果能夠發現那就好了。」

    「這就是需要花較長時間，而不是6小時內就要結果，你必需再多等一天。」

    昆士蘭州已經接近80%完成接種的目標，州內16歲以上符合接種資格的民眾79.11%已接種2劑疫苗。

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