為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國梅克爾時代落幕 新總理蕭茲上台

    德國新任總理蕭茲向鏡頭展示手上的總理任命書。（路透）

    德國新任總理蕭茲向鏡頭展示手上的總理任命書。（路透）

    2021/12/08 19:08

    〔即時新聞／綜合報導〕德國國會今（8）正式選舉社會民主黨（SDP）黨魁蕭茲（Olaf Scholz）作為新一任德國總理，他將帶領德國在後梅克爾（Angela Merkel）時期面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、氣候危機以及俄羅斯中國等專制國家的挑戰。

    《路透》報導，據聯邦議院議長巴斯（Baerbel Bas）透露，蕭茲今日在國會共得到了395位議員的支持，他在貝爾維尤宮（Bellevue Castle）接受了德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）的任命，其後再返回國會，在眾位議員面前宣誓就職。

    蕭茲當前的領導的社民黨-綠黨-自民黨政府，又被稱為紅綠燈聯盟，得名於三黨各自的代表色，這不僅是德國政治史上首次三方聯合執政，也是社民黨與立場更為保守的自民黨之間罕見的聯手。

    現年63歲的蕭茲是一位經驗豐富的政治家，他畢業於漢堡大學，並曾在梅克爾第1任總理任期內擔任勞工部長（2007年至2009年），在當時的金融風暴背景之下，他成功推動了一項被稱為短期工作制（Kurzarbeit）的就業計畫，幫助了許多勞工。

    2009年後，由於社民黨在大選中失勢，蕭茲因此回到漢堡競選市長，並於2011年成功當選，也成功連任。他在2018年被梅克爾延攬為財政部長，並兼任德國副總理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡總統致賀德國新總理 盼台德關係更友好
    2021/12/08 18:25

    蔡總統致賀德國新總理 盼台德關係更友好
    德國親中「梅規蕭隨」？ 吳釗燮點出觀察重點：台德關係更好
    2021/12/08 14:40

    德國親中「梅規蕭隨」？ 吳釗燮點出觀察重點：台德關係更好

    企業沒ESG將被淘汰 這次「玩真的」
    16年總理生涯榮退 梅克爾最後Podcast：拜託去打疫苗
    2021/12/04 23:13

    16年總理生涯榮退 梅克爾最後Podcast：拜託去打疫苗
    掌權逾16年 梅克爾2日榮退
    2021/12/03 05:30

    掌權逾16年 梅克爾2日榮退

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播