德國梅克爾時代落幕 新總理蕭茲上台

德國新任總理蕭茲向鏡頭展示手上的總理任命書。（路透）

2021/12/08 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕德國國會今（8）正式選舉社會民主黨（SDP）黨魁蕭茲（Olaf Scholz）作為新一任德國總理，他將帶領德國在後梅克爾（Angela Merkel）時期面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、氣候危機以及俄羅斯中國等專制國家的挑戰。

《路透》報導，據聯邦議院議長巴斯（Baerbel Bas）透露，蕭茲今日在國會共得到了395位議員的支持，他在貝爾維尤宮（Bellevue Castle）接受了德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）的任命，其後再返回國會，在眾位議員面前宣誓就職。

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蕭茲當前的領導的社民黨-綠黨-自民黨政府，又被稱為紅綠燈聯盟，得名於三黨各自的代表色，這不僅是德國政治史上首次三方聯合執政，也是社民黨與立場更為保守的自民黨之間罕見的聯手。

現年63歲的蕭茲是一位經驗豐富的政治家，他畢業於漢堡大學，並曾在梅克爾第1任總理任期內擔任勞工部長（2007年至2009年），在當時的金融風暴背景之下，他成功推動了一項被稱為短期工作制（Kurzarbeit）的就業計畫，幫助了許多勞工。

2009年後，由於社民黨在大選中失勢，蕭茲因此回到漢堡競選市長，並於2011年成功當選，也成功連任。他在2018年被梅克爾延攬為財政部長，並兼任德國副總理。

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