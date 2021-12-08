為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    膚色鑑出賤價！ 美黑人夫妻房產估價竟比白人低50％

    美國一對黑人夫婦想出售房屋，遂而請房產估價公司鑑價，結果兩次卻出現了50%的價差，讓夫妻倆一狀告上法院。圖為加州馬林縣轄下聖拉斐城當地房屋，與新聞事件無關。（資料照）

    美國一對黑人夫婦想出售房屋，遂而請房產估價公司鑑價，結果兩次卻出現了50%的價差，讓夫妻倆一狀告上法院。圖為加州馬林縣轄下聖拉斐城當地房屋，與新聞事件無關。（資料照）

    2021/12/08 12:13

    〔即時新聞／綜合報導〕社會實驗？美國一對黑人夫婦於2016年耗資約95萬美元（約新台幣2634萬元）購入並裝修加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）的一棟房屋。因想出售房產，遂而請2家地產公司鑑價，卻因膚色出現高達50%的價差。

    根據《每日郵報》報導，現年45歲的保羅（Paul Austin）與妻子泰妮莎（Tenisha Tate Austin）於2016年以55萬美元（約新台幣1525萬）的價格購入馬林縣（Marin City）的房子，並砸下40萬美元（約新台幣1109萬）裝修。

    2021年元月，奧斯汀（Austin）夫婦想要將房屋出售，於是請了「米勒暨佩羅蒂房產估價公司」（Miller and Perotti Real Estate Appraisers）的估價師米勒（Janette Miller）前來鑑價，對方告知房屋總價約為99.5萬美元（約新台幣2759萬元）。

    不過，夫妻懷疑這個價格，遂而又請到了國營估價公司「AMC Links」再次鑑價，同時還做了「社會實驗」，請了一位「白人朋友」冒充成泰妮莎，同時，家中原有的「照片」及「藝術品」都撤下，換上白人朋友的照片，假扮成屋主太太。

    果真，第2次估出了148萬2000美元（約新台幣4112萬）的房價，不同公司的2次估價有著48.7萬（約新台幣1351萬）的落差，讓夫妻倆怒批房子遭到「洗白」（Whitewashing），憤而向法院以公平住屋法（Fair housing）提出訴訟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黑人小朋友只能吃空氣？美知名連鎖幼兒園爆種族歧視
    2021/04/12 21:46

    黑人小朋友只能吃空氣？美知名連鎖幼兒園爆種族歧視
    自爆假扮黑人多年引譁然 美大學宣布白人副教授辭職
    2020/09/10 12:50

    自爆假扮黑人多年引譁然 美大學宣布白人副教授辭職

    企業沒ESG將被淘汰 這次「玩真的」
    持弓箭瞄準和平示威者 美國鹽湖城白人男子被痛毆
    2020/06/02 00:08

    持弓箭瞄準和平示威者 美國鹽湖城白人男子被痛毆
    太敏感！ 美國又有警察用膝蓋壓制民眾 同事見狀秒移開
    2020/06/01 20:09

    太敏感！ 美國又有警察用膝蓋壓制民眾 同事見狀秒移開

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    街頭有溫情！白人警示威現場落單 黑人群集包圍保護
    2020/06/01 18:58

    街頭有溫情！白人警示威現場落單 黑人群集包圍保護
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播