膚色鑑出賤價！ 美黑人夫妻房產估價竟比白人低50％

美國一對黑人夫婦想出售房屋，遂而請房產估價公司鑑價，結果兩次卻出現了50%的價差，讓夫妻倆一狀告上法院。圖為加州馬林縣轄下聖拉斐城當地房屋，與新聞事件無關。（資料照）

2021/12/08 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕社會實驗？美國一對黑人夫婦於2016年耗資約95萬美元（約新台幣2634萬元）購入並裝修加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）的一棟房屋。因想出售房產，遂而請2家地產公司鑑價，卻因膚色出現高達50%的價差。

根據《每日郵報》報導，現年45歲的保羅（Paul Austin）與妻子泰妮莎（Tenisha Tate Austin）於2016年以55萬美元（約新台幣1525萬）的價格購入馬林縣（Marin City）的房子，並砸下40萬美元（約新台幣1109萬）裝修。

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2021年元月，奧斯汀（Austin）夫婦想要將房屋出售，於是請了「米勒暨佩羅蒂房產估價公司」（Miller and Perotti Real Estate Appraisers）的估價師米勒（Janette Miller）前來鑑價，對方告知房屋總價約為99.5萬美元（約新台幣2759萬元）。

不過，夫妻懷疑這個價格，遂而又請到了國營估價公司「AMC Links」再次鑑價，同時還做了「社會實驗」，請了一位「白人朋友」冒充成泰妮莎，同時，家中原有的「照片」及「藝術品」都撤下，換上白人朋友的照片，假扮成屋主太太。

果真，第2次估出了148萬2000美元（約新台幣4112萬）的房價，不同公司的2次估價有著48.7萬（約新台幣1351萬）的落差，讓夫妻倆怒批房子遭到「洗白」（Whitewashing），憤而向法院以公平住屋法（Fair housing）提出訴訟。

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