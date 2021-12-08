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    紀念珍珠港事件80週年 拜登夫婦前往二戰紀念碑悼念

    適逢珍珠港事件80週年，拜登夫婦前往二戰紀念碑悼念。（彭博）

    適逢珍珠港事件80週年，拜登夫婦前往二戰紀念碑悼念。（彭博）

    2021/12/08 10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕「珍珠港事件」在1941年12月7日爆發，促使美國投入第二次世界大戰，而今年適逢珍珠港事件80週年，美國總統拜登與夫人吉兒（Jill Biden）前往華府的「二戰紀念碑」悼念，紀念珍珠港事件80週年。

    綜合美媒報導，拜登與吉兒在週二清晨前往二戰紀念碑，並在紀念碑中央的花圈前面為死者默哀。此次的哀悼花圈中包含一朵向日葵，而向日葵是堪薩斯州花，用於紀念近日逝世的前聯邦參議員杜爾（Bob Dole），杜爾同時也是一名二戰老兵，過去曾積極推動在國家廣場上建造二戰紀念碑。

    拜登在推特上表示：「我們向逝去的愛國者致敬，紀念所有捍衛美國的人展現的英勇，並承諾實現和平與和解，為我們的世界帶來更美好的未來。」

    另外，第一夫人吉兒也在代表紐澤西州的紀念柱底下獻上鮮花，並伸手輕撫紀念柱，隨後低頭悼念。白宮表示，吉兒為此紀念她的父親雅各斯（Donald Jacobs），雅各斯在二戰期間擔任美國海軍信號員一職。白宮指出，由於拜登週二預定與俄羅斯總統普廷進行視訊對話，悼念行程安排在清晨進行，隨後拜登返回白宮，準備與普廷通話。

    位於夏威夷的珍珠港在1941年12月7日遭到日本海軍襲擊，造成2403名軍人和平民喪生，12月8日美國對日本宣戰，此事件也是美國全面參與二戰的重要轉折點。

    第一夫人吉兒在代表紐澤西州的紀念柱底下獻上鮮花，並伸手輕撫紀念柱，悼念曾參與二戰的父親。（路透）

    第一夫人吉兒在代表紐澤西州的紀念柱底下獻上鮮花，並伸手輕撫紀念柱，悼念曾參與二戰的父親。（路透）

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