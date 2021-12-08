可防洲際、高超音速飛彈！美阿拉斯加部署「長程鑑別雷達」

「長程鑑別雷達」（LRDR）在阿拉斯加州克里爾空軍基地完成初始部署。（圖片取自「Missile Defense Advocacy Alliance」推特）

2021/12/08 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕防禦遠程彈道飛彈是各國國土安全防衛重點工程之一，美國國防部飛彈防禦局（MDA）6日宣布，於阿拉斯加州克里爾空軍基地（Clear Air Force Station）的「長程鑑別雷達」（LRDR）完成初始部署，可有效搜索、追蹤各類型的小型目標，以及各種等級的彈道飛彈。

綜合外媒報導，飛彈防禦局局長希爾（Jon Hill）指出，在LRDR建設完成後，將在明年與陸基中段飛彈防禦系統（GMD）和「指管戰管通信套件」（C2BMC）整合，為2023年投入空軍正式運作做好準備。

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官方聲明寫道，等到系統能夠完全運作後，LRDR將展現出無人能敵的偵測能力，可在極遠程同時搜索、追蹤數個小型目標，以及各種等級的彈道飛彈，「LRDR的識別能力賦予其辨別敵方彈頭等殺傷性目標，且能夠從無殺傷力的誘餌中區別出來。」

聲明表示，由軍火商洛克希德馬汀研發的LRDR，亦能維護GMD在攔截飛彈時的使用數量，未來進一步升級後還有辦法應對高超音速飛彈。

報導指出，GMD為美國設計用於保護本土不受北韓、伊朗等國具備的洲際彈道飛彈所威脅；高超音速飛彈方面中俄先後成功測試，讓處於落後的美國相當擔憂，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）先前形容，這如同冷戰時期蘇聯搶先美國發射首枚人造衛星，導致全國陷入不安的「史普尼克危機」。

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