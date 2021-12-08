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    籲各國勿增加社會緊張 WHO稱強制接種疫苗應是最後手段

    世界衛生組織7日時呼籲各國勿增加社會緊張，認為不應強制施打疫苗，並指此舉是在其他提高疫苗接種率的方案都已用盡時，才適用的最終手段。（法新社）

    世界衛生組織7日時呼籲各國勿增加社會緊張，認為不應強制施打疫苗，並指此舉是在其他提高疫苗接種率的方案都已用盡時，才適用的最終手段。（法新社）

    2021/12/08 08:35

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，變種病毒更讓疫情不斷反覆，許多國家陸續要求部分族群應強制施打疫苗，但此舉也引發不少反彈及議論。世界衛生組織7日時稱，不應強制施打疫苗，認為此舉是在其他提高疫苗接種率的方案都已用盡時，才適用的最終手段。

    武肺疫情肆虐以來，各國積極提高疫苗接種率抗疫，但近期歐美疫情再度升溫，不少國家針對部分族群要求強制施打疫苗，但此舉也引發許多民眾不滿示威。WHO歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）7日時則稱，強制施打武肺疫苗應該是「絕對的最後手段」，他認為強制措施雖能增加疫苗接種率，但也必須考慮強制措施對「公共信心及公眾信任」可能產生的影響，並指就算一個社會或社區能接受，在另一個社會或社區也可能無法接受或沒有效果，認為只有在所有其他提高疫苗接種率的可行方案都已用盡時，才適合強制民眾施打疫苗。

    克魯格稱，各國應努力避免封鎖，以保護人們的心理健康，並指各國在採取封鎖或干預的防疫措施時，對群眾造成不信任和冷漠，呼籲各國必須非常小心，不要增加社會緊張局勢。

    克魯格也說，目前確診數增加的情況，以5至14歲年齡族群中觀察到的比率最高，並指年幼孩童發病率達平均值2至3倍的情況並不罕見，且孩童確診也可能傳染給父母或者祖父母，因此他也呼籲應加強保護發病率高的孩童族群，對於兒童施打疫苗，也應該要有全國性的考量。

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