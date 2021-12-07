日本民間首例！億萬富豪前澤友作8日上太空 將在ISS生活12天

日本億萬富豪前澤友作將於8日上太空，在國際太空站待上12天。（歐新社）

2021/12/07 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本46歲億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）預計明天（8日）一圓太空夢，搭乘俄羅斯的太空船前往國際太空站（ISS），成為ISS首位日本籍民間訪客！

根據「Space」網站 報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今年5月13日表示，日本富豪前澤友作將於今年年底搭上聯合號太空飛船（Soyuz MS-20）進行太空之旅，近期敲定於本月8日出發。前澤友作近幾週也開心的在個人社群平台上分享太空員訓練的生活，可以明顯看出他相當期待這趟太空旅行。

請繼續往下閱讀...

而前澤友作今天（7日）也在俄羅斯租用的哈薩克拜科努爾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）舉行行前記者會，表示他將與助理平野洋三（Yozo Hirano）於格林威治標準時間8日上午7點38分（台灣時間下午3點38分）出發，預計在國際太空站停留12天，20日返航。

一直以來對太空相當癡迷的前澤友作，興奮的向記者表示自己就像準備去戶外教學的小學生，從沒想過自己有天真的能上太空，「我很幸運有這個機會實現我的夢想！」他還透露，自己會將在國際太空站的生活拍攝成影片，上傳至個人Youtube頻道。

報導指出，俄羅斯太空人米塞金（Alexander Misurkin）將操作這次升空的太空船，這是俄羅斯10年來送上太空的首批太空旅客，也將是國際太空站首批日籍民間訪客。至於前澤友作也是繼1990年電視新聞記者秋山豐寬（Akiyama Toyohiro）乘坐聯盟號太空船抵達蘇聯和平號太空站（Mir space station）之後，再度進入太空的日本民間人士。

美國國家航空暨太空總署（NASA）將於格林威治標準時間8日上午7點（台灣時間下午3點）開始直播升空過程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法