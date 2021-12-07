武漢肺炎》南韓一個月內病歿逾千 首爾醫療系統瀕臨崩潰

南韓一個月武肺病歿人數破千。圖為醫護護人員在在京畿道西南部平澤市一家醫院的加護病房，照顧重症患者。（路透）

2021/12/07 23:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓從11月初實施「與病毒共存」後，單日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增病例與重症患者數不斷創新高。11月2日開始，連續35天的新增死亡人數都保持在兩位數，一個月內共有1044人死於武肺，12月4日的單日新增死亡數高達70人，創南韓疫情新高。

據南韓《中央日報》7日報導，南韓全國單日新增屢創新高，當前首都圈的確診人數已超出本地醫療系統處理能力，首爾醫療系統瀕臨崩潰，不斷有人因為無法受到妥善治療而不幸死亡：病床情況也日漸惡化，12月5日首都圈的武肺重症病床使用率已達86.6%

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報導引述延世大學預防醫學室教授朴恩哲分析稱，11月南韓日均死亡27.6人，12月為44.8人，遠超第3波疫情襲來時去年12月的12.1人和今年1月的16.8人。

截至12月6日，首都圈地區因為無法立刻得到病床安排需要等待一天以上的患者數量已達982人，接近1000人，其中等待4天以上的患者有309人。這些等待者中，半數以上（55.7%，547人）是70歲以上老人，44.3%（435人）是有基礎疾病的患者。最近5週內已有29人在等待病床分配期間死亡，隨著危重患者增加，未來的死亡人數可能還會進一步增加，令人擔憂。

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