為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國外交抵制北京冬奧 紐西蘭考量疫情也不派部長級代表出席

    紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）週二表示，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，將不會派部長級外交代表出席北京冬奧。（美聯社）

    紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）週二表示，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，將不會派部長級外交代表出席北京冬奧。（美聯社）

    2021/12/07 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮週一證實，為抗議中國侵犯人權惡行，將外交抵制明年北京冬奧，不會幫忙宣傳賽事，但會力挺參賽的美國選手。紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）週二表示，考量到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情風險，將不會派部長級外交代表出席北京冬奧，而非外交抵制。

    綜合外媒報導，羅伯森被問到美國外交抵制北京冬奧，紐西蘭的立場是什麼時，他回應，紐西蘭已明確表示不會有部長級官員與會，理由眾多，主要是與疫情有關，10月就已告知中國，而非因為美國。不過，羅伯森也強調，紐西蘭先前多次向中國表達過對於人權議題的關切。

    報導提到，紐西蘭外交貿易部則說，駐華外交官包括大使傅恩萊（Clare Fearnley）在內是否會出席奧運活動，目前尚未定論。

    白宮指出，面對中國在新疆嚴重侵犯人權與暴行，美國外交或官方代表想如常比照辦理，但美國做不到，「我們將繼續採取行動，促進中國及其他地區的人權」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美宣布外交抵制北京冬奧 國際奧會：尊重
    2021/12/07 07:07

    美宣布外交抵制北京冬奧 國際奧會：尊重
    中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
    2021/12/07 03:00

    中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

    錶壇也吹環保風？沛納海綠出新高度
    紐西蘭「放棄清零」 最大城奧克蘭12月初解封
    2021/11/22 20:42

    紐西蘭「放棄清零」 最大城奧克蘭12月初解封
    APEC峰會將登場！紐西蘭總理：不會因依賴中國貿易就不敢批評
    2021/11/06 15:53

    APEC峰會將登場！紐西蘭總理：不會因依賴中國貿易就不敢批評

    期交所大專院校模擬競賽Partll
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播