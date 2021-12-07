美國外交抵制北京冬奧 紐西蘭考量疫情也不派部長級代表出席

紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）週二表示，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，將不會派部長級外交代表出席北京冬奧。（美聯社）

2021/12/07 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮週一證實，為抗議中國侵犯人權惡行，將外交抵制明年北京冬奧，不會幫忙宣傳賽事，但會力挺參賽的美國選手。紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）週二表示，考量到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情風險，將不會派部長級外交代表出席北京冬奧，而非外交抵制。

綜合外媒報導，羅伯森被問到美國外交抵制北京冬奧，紐西蘭的立場是什麼時，他回應，紐西蘭已明確表示不會有部長級官員與會，理由眾多，主要是與疫情有關，10月就已告知中國，而非因為美國。不過，羅伯森也強調，紐西蘭先前多次向中國表達過對於人權議題的關切。

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報導提到，紐西蘭外交貿易部則說，駐華外交官包括大使傅恩萊（Clare Fearnley）在內是否會出席奧運活動，目前尚未定論。

白宮指出，面對中國在新疆嚴重侵犯人權與暴行，美國外交或官方代表想如常比照辦理，但美國做不到，「我們將繼續採取行動，促進中國及其他地區的人權」。

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