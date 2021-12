耶誕節前讓你完蛋！美企執行長一口氣炒掉900名員工挨批

2021/12/06 23:25

〔即時新聞/綜合報導〕近日美國一家現金流量有10億美元(約新台幣280億元)的網路貸款公司大規模裁員900人的消息引發網友熱議,因為耶誕節將至,而該節日的重要性對於歐美國家而言等同於台灣農曆新年,不少人痛批該公司執行長選在新年來臨時讓這麼多人失業是個「沒有人性」的決定!

綜合美媒《CNN》及《商業內幕》(Business Insider)報導,由於武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情肆虐,美國網路貸款公司「Better.com」憑藉快速批准流程,吸引不少有經濟困難的民眾上門借錢,公司業績飛速成長,今年5月更宣布獲得投資機構7.5億美元(約新台幣208億元)投資,準備讓公司上市,這筆資金挹注,也讓「Better.com」現金額度高達10億美元,公司估值高達70億美元(約新台幣1942億元)。

請繼續往下閱讀...

不過本月1日,該公司執行長加格(Vishal Garg)突然召開Zoom視訊會議,宣布所有被邀請來參加會議的員工都被裁員,即日生效,令在線的900名員工相當錯愕。且這次加格一次裁掉900人,占該公司整體員工15%,且不會另發資遣費,引發外界關注。

加格聲稱,這些被裁掉的員工都是混水摸魚之輩,每天只好好工作2小時,根本是在「偷」公司和客戶寶貴的時間。相關報導指出,42歲的加格本來就是個「能幹但態度傲慢」的執行長,脾氣暴躁且喜怒無常,過去時常有員工被他罵到自行離職。

如此誇張的裁員消息馬上在網路傳開,不少網友痛批加格毫無人性,「選在耶誕節前裁員,會不會太過分」、「滿手現金卻不讓員工好好過個耶誕節」,甚至還有人發起對該公司的抵制。

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG