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    耶誕節前讓你完蛋！美企執行長一口氣炒掉900名員工挨批

    美國網貸公司執行長加格近日突召開公司內部視訊會議，將邀請進會議的900名員工全裁員。（圖翻攝自推特）

    美國網貸公司執行長加格近日突召開公司內部視訊會議，將邀請進會議的900名員工全裁員。（圖翻攝自推特）

    2021/12/06 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕近日美國一家現金流量有10億美元（約新台幣280億元）的網路貸款公司大規模裁員900人的消息引發網友熱議，因為耶誕節將至，而該節日的重要性對於歐美國家而言等同於台灣農曆新年，不少人痛批該公司執行長選在新年來臨時讓這麼多人失業是個「沒有人性」的決定！

    綜合美媒《CNN》及《商業內幕》（Business Insider）報導，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，美國網路貸款公司「Better.com」憑藉快速批准流程，吸引不少有經濟困難的民眾上門借錢，公司業績飛速成長，今年5月更宣布獲得投資機構7.5億美元（約新台幣208億元）投資，準備讓公司上市，這筆資金挹注，也讓「Better.com」現金額度高達10億美元，公司估值高達70億美元（約新台幣1942億元）。

    不過本月1日，該公司執行長加格（Vishal Garg）突然召開Zoom視訊會議，宣布所有被邀請來參加會議的員工都被裁員，即日生效，令在線的900名員工相當錯愕。且這次加格一次裁掉900人，占該公司整體員工15%，且不會另發資遣費，引發外界關注。

    加格聲稱，這些被裁掉的員工都是混水摸魚之輩，每天只好好工作2小時，根本是在「偷」公司和客戶寶貴的時間。相關報導指出，42歲的加格本來就是個「能幹但態度傲慢」的執行長，脾氣暴躁且喜怒無常，過去時常有員工被他罵到自行離職。

    如此誇張的裁員消息馬上在網路傳開，不少網友痛批加格毫無人性，「選在耶誕節前裁員，會不會太過分」、「滿手現金卻不讓員工好好過個耶誕節」，甚至還有人發起對該公司的抵制。

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