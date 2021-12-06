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    英國AZ疫苗「女王」示警：下次大流行恐更致命

    主導AZ疫苗研發的牛津大學教授，吉伯特女爵（Dame Sarah Gilbert），憂心下一場大流行讓更多人致命。（歐新社）

    主導AZ疫苗研發的牛津大學教授，吉伯特女爵（Dame Sarah Gilbert），憂心下一場大流行讓更多人致命。（歐新社）

    2021/12/06 15:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）武漢肺炎Omicron變異株來勢洶洶，雖然英國AZ疫苗已使用於170多個國家，但主導AZ疫苗研發的牛津大學教授、吉伯特女爵（Dame Sarah Gilbert）坦言不敢保證現有疫苗能有效對抗Omicron。她並示警，下一場疫病大流行恐會更致命。

    據《衛報》報導，吉伯特最近在BBC的《迪姆布雷比講座》（Richard Dimbleby Lecture）中指出，極具破壞力的COVID-19疫情已持續2年，導致超過2.65億人受感染，迄今在全球造成500多萬人死亡。

    她指出，然而「這場大流行似乎不打算放過我們，當然，這也不會是人類的生命和生活最後一次遭受病毒威脅，事實上，下一場大流行可能會更糟，它可能具更強傳染性，讓更多人致命」。

    吉伯特坦言，疫苗接種或過去染疫帶來的抗體，可能無法有效預防Omicron，但疫苗能為人們提供保護力，減少Omicron造成重症和死亡的可能。

    吉伯特所稱的「下場大流行」，並非指COVID-19病毒變異，而是其他未知疫病。事實上，此前她就不贊成先進國家急著施打第三劑加強針，並強調，病毒通過人群傳播時，致命性往往會變得較低，COVID-19病毒不太可能突變成一個更致命的變異株，最終將只會引發類似普通的感冒。

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