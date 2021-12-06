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    雲南祭最嚴遛狗令 須戴防咬口罩、限定深夜至凌晨時間

    中國雲南昭陽區近日公布一項新政策，民眾只能在早上6點至凌晨12點這段期間出門遛狗，而且狗還必須配戴口罩，此特殊「限狗令」政策公布後，有網友直呼「凌晨到6點，以為養狗的人都修仙了嗎？」，引起外界熱議。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    中國雲南昭陽區近日公布一項新政策，民眾只能在早上6點至凌晨12點這段期間出門遛狗，而且狗還必須配戴口罩，此特殊「限狗令」政策公布後，有網友直呼「凌晨到6點，以為養狗的人都修仙了嗎？」，引起外界熱議。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2021/12/06 14:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南昭陽區近日公布一項新政策，民眾只能在凌晨12點至早上6點這段期間出門遛狗，而且狗還必須配戴防咬口罩，此特殊「限狗令」政策公布後，有網友直呼「凌晨到6點，以為養狗的人都修仙了嗎？」，引起外界熱議。

    綜合中媒報導，昭陽區城市管理局本月3日宣布「關於規範中心城區養犬管理的通告」，為了推動城市發展與維護環境，往後飼主只能在凌晨12點至早上6點遛狗，而且必須讓狗配戴口罩，並即時清理排泄物；其他時間犬隻則不可進入公共場所，只可待在飼主住所或固定飼養場所內；另外，如果狗出現在中心城區內時沒有拴繩子，或於非規定時間內進入公共區域，以及排泄物無人清理的話，將被視為流浪狗予以處置。

    消息曝光後引起外界譁然，網友紛紛表達不同想法，有人說「這城市太落後」、「真是令人印象深刻的地方」、「連狗都不能包容的城市」、「半夜才能遛狗？冷血且無腦」、「凌晨到6點，以為養狗的人都修仙了嗎？」、「懶政，這方法想出來也是絕了」，也有網友理性回應「以後半夜溜狗，又有人說擾民，半夜溜狗的人身安全怎麼保障？」、「嚴重侵害公民權利，這是社會的退步」。

    針對此爭議，昭陽區城市管理綜合執法局人員於昨日表示，民眾如有不同意見可以提出，將會匯集不同意見後向上級反映，其中犬隻戴口罩，則是指戴「防咬口罩」，不是醫療防疫口罩。

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