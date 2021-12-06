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    南韓昨增4325人染疫創週日新高 Omicron確診增至24例

    南韓5日再添4325例武肺確診，Omicron感染個案增至24例。（彭博社）

    南韓5日再添4325例武肺確診，Omicron感染個案增至24例。（彭博社）

    2021/12/06 10:17

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情走向嚴峻，昨（5日）再添4325人染疫，重症患者數更已連續6天維持在700人以上；另一口氣新增12名Omicron變異株確診者，累計24例相關個案。

    綜合韓媒報導，南韓5日新增4325例武肺確診，病例數雖因週末檢測數量減少而略為下降，但仍創下週日通報的最高紀錄，其中4296例為本土個案、29例為境外移入，另有41人病歿；迄今累計47萬7358例確診、3893例病歿

    據報導，南韓現有重症患者727人，一連6天超過700人，全國重症病床使用率達到80.3％。同日新增12例Omicron確診病例，包含2例境外移入及10例本土感染，累計24例相關個案。

    由於當地確診、重症及死亡人數近日均出現攀升趨勢，南韓自今（6日）起實施為期4週的加強防疫措施，首都圈和其他地區私人集會限制人數分別減為6人和8人，並擴大實施防疫通行證制度，當局將首週訂為過渡期，13日起全面落實違規懲處。

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