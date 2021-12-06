緬甸軍卡追撞抗議民眾 至少3人重傷

2021/12/06 05:30

〔中央社〕反軍政府統治的緬甸民眾，今天在商業大城仰光示威抗議，目擊者及號召抗爭的組織表示，一輛軍卡衝撞和平遊行的人群，據當地媒體報導，至少3人重傷送醫。

美聯社報導，緬甸軍政府今年2月1日發動政變，文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被罷黜並且被控涉及10多項刑案，首案將在6日宣判，因此仰光今天至少爆發3起示威抗爭，造成3傷的是其中之一，其他地區也爆發類似的示威抗議。

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上傳至社群媒體的一段影音顯示，一輛高速行駛的小軍卡追撞示威民眾，10多名民眾紛紛竄逃，畫面當中收錄群眾喊叫：「有車…救命！撞到孩子了…噢！…死了…跑，快跑！」

一名目擊者告訴美聯社，他所在的街頭，抗議民眾不過才遊行了2分鐘，一輛軍卡就追撞他們，以致3人動也不動倒在路邊。

這位目擊者說，隨後大約5名武裝士兵跳下車並追逐抗議民眾，同時開火又逮捕被軍卡追撞的年輕人，至少10人被捕。

一名當地的緊急救難隊員表示，這起追撞造成20初頭的兩男1女身受重傷，送往軍醫院救治。

緬甸國營電視台報導，11名抗議民眾被捕，當中3人傷勢嚴重。

發動抗爭的組織「仰光人民罷工」（Yangon People's Strike）表示，大約30人參與今天的街頭遊行，媒體上傳網路的影音顯示，抗議民眾手持翁山蘇姬的畫像，並且高喊立即釋放這位被囚禁的文人政府領袖。

策動這起示威的成員說，他們發動類似的抗議就是要號召當地民眾站出來反軍政府。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，自從軍方掌權以來，安全部隊先前也曾駕車攻擊抗議民眾，他們還無限制開火，約莫1300名民眾喪命。1101206

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