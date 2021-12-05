德情報機構：中國有「大規模網攻武器庫」 對德刺探活動增加

德國情報機構近年多次警告中國駭客的入侵企圖，近期的報告又指這些活動正在增加。（法新社檔案照）

2021/12/05 15:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在德國新舊政府準備交接之際，德國情報機構「聯邦憲法保衛局」（BfV）一份機密報告指出，中國有一個「大規模網路攻擊武器庫」，其駭客針對德國政界的入侵、刺探活動與日俱增。

《德國之聲》4日引述德國《明鏡》週刊指出，BfV的報告指稱，這些未遂攻擊的目標是「聯邦議會成員和政治組織的私人電子郵件」，而各政黨的電子郵件和網站，以及政府和聯邦國防軍雇員的電子郵件也受到影響。BfV直言，中國有一個「大規模的網路攻擊武器庫」，必須認真看待這些攻擊。

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曾是德國綠黨議會黨團人權事務發言人的包瑟（Margarete Bause），在議員任內對中國持批判態度。她近來表示，BfV曾提醒她提防駭客的攻擊企圖，「這不僅涉及我在聯邦議會的電子郵件，以及工作人員的電子郵件地址，而且還關乎我的私人、朋友和家人的電子郵件。」

據報導，BfV早在2019年末就提醒德國企業注意一波持續性的網路攻擊，而巴斯夫（BASF）、西門子、亨克爾等重量級集團更是長年受到駭攻，據信正是中國境內的一個或多個高度專業化駭客組織所為。

不僅如此，《明鏡》曾在2014年報導，2013年9月二十國集團（G20）在俄羅斯舉行峰會前夕，德國聯邦政府各部會的多名高層官員，以及部分銀行界高層都收到帶有病毒軟體的電子郵件，這些「間諜軟體」會將刺探到的情報發往中國。BfV內部消息透露，他們認為幕後黑手是中國情報機構。

BfV也指出，在更早以前的2010年末，德國政府部門的電腦在該年內受到猛烈攻擊，其中一半來自中國，但當時中國駐德國大使館反批某些德國機構和媒體「破壞中德關係」。

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