日本修法強制寵物業者為貓狗植晶片 新法2022年6月上路

日本環境省修正《動物愛護管理法》，強制所有寵物業者必須為寵物貓狗植入晶片，希望能解決每年數萬隻貓狗走失後無家可歸的情形，此為示意圖，與新聞無關。（法新社）

2021/12/04 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本修法預計於2022年6月起強制所有寵物業者為寵物貓狗植入晶片，希望能解決每年數萬隻貓狗走失後無家可歸的情形，並防止飼主任意遺棄寵物，不過這項政策卻引起部分人士的反彈，認為植入晶片會對寵物的健康產生影響。

根據日媒《NHK》報導，環境省指出，2019年因迷路或棄養等而被各地方政府收養的貓狗數已上升至8萬5000多隻，成為需要解決的問題，因此，為了讓這些無家可歸的貓狗能快速找到飼主，環境省修正《動物愛護管理法》，強制所有寵物業者必須為貓狗植入晶片，目前該法已在日本國會正式通過，新法預計2022年6月上路。

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環境省3日在由動物專家等人組成的審議會上提出相關政策概要說明中提到，將強制所有寵物業者為販售用的貓狗體內植入晶片，並在國家的資料庫中登錄貓狗的性別、品種、毛色以及業者名稱等資訊，不只如此，飼主在向店家購入貓狗後，也需在30天內登錄個人資料。

該法對於已經飼養寵物、領養人以及動保團體暫時不強制，不過仍要求積極配合植入晶片，而在審議會中，有人擔心植入晶片會對寵物健康造成影響，也有人認為飼主變更連絡方式也要進行登錄變更，手續太過複雜，環境省對此表示，將會針對上述疑慮進行討論，聽取民眾意見後正式做出決定。

目前日本使用的晶片是直徑約2公釐、長1公分的圓柱體，由注射器植入。

1995年日本發生阪神大地震，當時有大量的貓狗因此走失而無家可歸，因此政府近年才開始積極推動寵物植入晶片，希望在災害發生時，能有更多迷路的貓狗能夠順利找到飼主，同時也能防止飼主隨意遺棄寵物。

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