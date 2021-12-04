烏俄邊境戰雲密布！拜登：正制訂全面性計劃、防止雙邊駁火

美國總統拜登針對烏俄情勢發表談話時指出，正在制訂全面計劃，防止俄羅斯進犯烏克蘭。（法新社）

2021/12/04 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部長茲尼科夫（Oleksii Reznikov）指出，俄羅斯已在兩國邊境集結超過9萬4000名士兵，恐在明年1月底出兵進犯烏國。對此，美國總統拜登3日指出，正在制訂全面性計劃，防犯俄國總統普廷（Vladimir Putin）越過紅線。

根據《路透》報導，茲尼科夫部長援引官方機密報告表示，俄羅斯已在烏俄邊境，部署超過9萬4000名士兵，同時計劃在明年1月底時對烏克蘭發起攻擊行動。對此，俄方則回擊烏克蘭，暗指其準備在烏國東部挑起戰事。

請繼續往下閱讀...

針對烏克雙邊關係緊張，美國總統拜登3日表示：「我正將我相信，且最全面、有意義的舉措結合，讓普廷打算繼續做，而民眾所擔心的事（入侵烏克蘭），變得『非常非常艱困』（very, very difficult），我不接受任何人踩紅線（red lines）。」

對於拜登新的「防犯俄羅斯進犯烏克蘭計劃」，一位不願具名的美國高階官員透露：「自新政府上任以來，我們已經證明，美國與盟友願意使用多種工具來處理俄羅斯的有害行為，未來將毫不猶豫地使用它們。」

普廷與拜登，預期將在幾天內進行視訊通話。

俄羅斯總統普廷，預計幾天內會與美國總統拜登進行視訊通話。（美聯社）

俄羅斯及烏克蘭邊境情勢緊繃。（圖為烏克蘭士兵，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法