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    還會軍機擾台嗎？中國提出冬奧休戰協議獲聯合國大會通過

    中國所提出的「北京冬奧會奧林匹克休戰決議」獲聯合國大會通過。北京冬奧雕塑示意圖。（歐新社）

    中國所提出的「北京冬奧會奧林匹克休戰決議」獲聯合國大會通過。北京冬奧雕塑示意圖。（歐新社）

    2021/12/03 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年冬季奧運會將在北京舉行，中國常駐聯合國代表團表示，第76屆聯合國大會一致通過了中國所提出的「北京冬奧會奧林匹克休戰決議」，但令人在意的是中國這段期間內是否還會做出軍機擾台、南海挑釁等行為。

    中國常駐聯合國官網指出，國際奧委會依照古希臘奧運會神聖休戰的傳統，發起了「奧林匹克休戰」國際和平活動。1993年聯合國大會所通過的決議草案顯示，聯合國會員國在奧運期間和開幕、閉幕前後各1週的時間裡，必須按照國際奧委會的要求遵守奧林匹克休戰。

    中國常駐聯合國代表張軍表示，這是繼2008年北京奧運會休戰決議後，中國相隔14年第2次向聯合國大會提交休戰決議，裡頭呼籲會員國以體育促進和平、對話與和解，以體現出各國人民團結合作、共同構建和平美好世界的決心和追求。

    據了解，北京冬奧舉行日期為2022年2月4日至2月20日，距離現在只剩下2個月的時間，令人好奇的是中國所提出的奧林匹克休戰決議，包不包括停止在台海與南海的一切挑釁行為，若在此期間出現類似狀況，不知是否已牴觸了決議內容。

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