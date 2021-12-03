拜登稱曾在「六日戰爭」擔任聯絡人 《福斯》翻出時間序打臉

美國總統拜登12月1日致詞時指出，他曾於1967年以色列及埃及爆發戰爭時，居中擔任雙方的聯絡人。（歐新社）

2021/12/03 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登12月1日致詞時指出，他曾於1967年以色列及埃及爆發戰爭時，居中擔任雙方的聯絡人，強調他認識自以色列前總理梅爾（Golda Meir）後每一位領導人，吹捧自身與以色列的關係良好，不過媒體卻翻出時間序，打臉這種說法。

根據《福斯新聞台》報導，美國總統拜登12月1日出席慶祝光明節（Hanukkah）國家燈台點燈儀式致詞時表示，他曾在1967年中東爆發「六日戰爭」（Six-Day War）時，擔任以色列的聯絡人（liaison）。

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拜登提到：「我認識自梅爾之後的每位以色列總理，當年爆發六日戰爭之際，我獲得機會，梅爾邀請我來，因為她希望自己擔任以色列的聯絡人，協商與埃及間針對蘇伊士運河（Suez）所產生的紛爭。」不過，針對聯絡人一詞，拜登並無進一步解釋。

不過，這種說法遭到媒體質疑，因為拜登1968年才從雪城大學法學院（Syracuse University College of Law）畢業，而梅爾更是在1969年起，才開始擔任以色列總理，直到1974年卸任。

《福斯》則推測，拜登或許提及的是1973年10月贖罪日戰爭（Yom Kippur War）爆發前，時任參議員的他與梅爾的會晤。而拜登的言論似乎是在吹捧自身與以色列及前總理梅爾的關係良好，不過，以色列去年所釋出的一份備忘錄，卻提到了拜登沒點出的細節。

《以色列時報》去年曾指出，不願具名的以國官員透露，拜登在抵達以色列前，曾與前總理梅爾在開羅（Cairo）會談，當時拜登向梅爾轉告，埃及官員向他保證，他們接受以色列在軍事上占有優勢，藉此想說服梅爾在戰略重要度較低的區域撤兵。

不過，梅爾先是解釋了以色列在中東地區所面臨的問題，接著便拒絕了拜登的提議；諷刺的是，不到6週後，埃及就偕同敘利亞，轟炸以色列，證實了梅爾的恐懼。

針對此事，白宮尚未做出回應。

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以色列前總理梅爾。（美聯社）

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