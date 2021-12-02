刪逾600個中國假帳號 臉書：對台港帶風向企圖基本上沒成功

臉書所屬的「元平台公司」宣布，已經刪除大量源自中國的帶風向帳號，元平台表示，這些目標是美國和英國的英語受眾，以及台灣、香港和西藏的中文受眾的帶風向行動「基本上並沒有成功」。（路透）

2021/12/02 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國官方媒體廣為宣傳「瑞士生物學家」威爾遜．愛德華茲（Wilson Edwards）聲稱武漢肺炎溯源問題「遭政治化」，指控美國和部分媒體對主張武漢肺炎病毒與中國實驗室無關的專家施壓，不料卻被爆查無此人，中國官媒造假曝光後紛紛刪除相關新聞，現臉書宣布刪除逾500個與中國有關的帶風向帳號。

據《路透》報導，臉書所屬的「元平台公司（Meta Platforms）」宣布，已經刪除大量源自中國的帶風向帳號，元平台表示，這些目標是美國和英國的英語受眾，以及台灣、香港和西藏的中文受眾的帶風向行動「基本上並沒有成功」。

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這一切都起源於，8月初左右，中國官媒《新華網》、《人民網》、《中新網》、《環球網》紛紛轉載「瑞士生物學家愛德華茲（Wilson Edwards）」在臉書的文章，聲稱中國實驗室洩漏病毒「極不可能」，擔心世衛組織的科學判斷缺乏獨立性，恐淪為美國的政治工具。

後來發現瑞士根本沒有這號人物，中國官媒紛紛刪掉相關文章，元平台指出，臉書在8月刪除Wilson Edwards臉書帳號，之後又刪除了524個臉書帳號、20專頁、4個群組，以及86個IG帳號。

元平台透露，這些帳號可以與中國人以及中國一家特定的公司四川沉默信息技術公司（Sichuan Silence Information Technology）聯繫起來，報導指出，被點名的四川沉默信息技術公司以及中國外交部等都不願回應。

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