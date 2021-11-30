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    北約祕書長點名中國挑戰 將強化亞太夥伴合作

    北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格今天表示，當前俄羅斯與中國正在破壞以規則為基礎的國際秩序，安全議題不再只限制在特定區域，北約將強化與澳洲、日本等亞太夥伴的合作。（歐新社）

    北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格今天表示，當前俄羅斯與中國正在破壞以規則為基礎的國際秩序，安全議題不再只限制在特定區域，北約將強化與澳洲、日本等亞太夥伴的合作。（歐新社）

    2021/11/30 21:55

    〔中央社〕北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格今天表示，當前俄羅斯與中國正在破壞以規則為基礎的國際秩序，安全議題不再只限制在特定區域，北約將強化與澳洲、日本等亞太夥伴的合作。

    史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天訪問拉脫維亞，並發表對制訂北約2030年戰略概念的想法，其中並特別強調應對中國的挑戰。

    他表示，戰略概念是北約最重要的指導文件，目前相關文件正在討論中，與過往相較當前國際情勢進入體制競爭的時代，俄羅斯和中國正在破壞以規則為基礎的國際秩序，不僅改變國際權力平衡，民主自由也面臨沉重壓力。

    他說，當前局勢發展令人不能再將和平與安全視為理所當然，除俄羅斯政權在烏克蘭邊境的增兵令人擔憂外，中國共產黨正在利用經濟和軍事實力來脅迫其他國家和控制自己的人民，而且將力量擴展至網路和太空領域。

    史托騰柏格說明，為確保安全，北約2030年戰略必須包括如何保護西方價值觀、強化軍事力量、在全球內行動以及是歐洲和北美之間的連結等。

    他強調，安全議題不能只限制在特定區域，遠處發生的事情對北約也很重要，北約未來將強化與澳洲、日本等亞太夥伴的合作。

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