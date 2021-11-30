外傳Omicron患者以輕症為主 傳染病專家：仍不應掉以輕心

Omicron變種武肺患者傳出以輕症為主，但傳染病專家強調不應對此掉以輕心。（路透）

2021/11/30 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕Omicron變種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的患者目前傳出以輕症為主，但英國聖安德魯斯大學傳染病專家塞維克（Muge Cevik）強調不應對此掉以輕心。

據《衛報》報導，南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）指出，她所看到的Omicro病患通常會有疲憊感、肌肉痠痛、咳嗽，但症狀輕微且沒有喪失嗅覺味覺。

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南非約翰尼斯堡執業醫生皮萊（Unben Pillay）也表示，雖然現在說這個可能為時過早，不過他接診的病例基本上是輕微的，症狀有乾咳、發燒、盜汗等等，注射過疫苗的Omicro染疫者狀況往往會更好。

然而，塞維克認為目前對於Omicro確診者重症或輕症的描述都是不可靠的，因為其所分析的個案非常少，就算是第一手流行病學研究的結果也可能存在偏差。

塞維克表示，過去出現的武肺變種或多或少都有不同的特性，例如Alpha的基本症狀和原版差不多，但變得更容易傳播且引起重症，Delta則是傳染性和致命率更高，而且不常出現咳嗽、失去嗅味覺等情形，反而是頭痛和流鼻水更常見。

塞維克指出，在這樣的狀況下若先入為主地認為Omicro沒什麼威脅性，可能會帶來更大的風險。

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