軍情動態》有望明年服役！俄巡防艦白海成功試射「鋯石」飛彈

2021/11/30 12:18

〔即時新聞/綜合報導〕執行驗收測試!俄羅斯海軍(Russian Navy)的「戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦」(frigate Admiral Gorshkov)成功於白海(White Sea)試射一枚「鋯石」(3M22 Tsirkon)高超音速巡弋飛彈,擊中練習目標,預計該彈最快明年服役。

根據《Defense News》報導,俄羅斯國防部(The Russian Defence Ministry)29日指出,「戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦」於白海發射一枚「鋯石飛彈」,成功擊中400公里(約215海里)外的練習目標,這是近期最新的一次試射,該彈預計明年正式投入使用。

俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)曾表示:「『鋯石超高音速飛彈』的飛行速度,是音速的9倍,飛行距離能達1000公里(約620英里)。」同時,他也強調,部署「鋯石」飛彈,能顯著提昇俄國的軍事能力。

俄羅斯的巡洋艦(Cruiser)、巡防艦(Frigate)及潛艦(Submarine)皆能搭載新研製的「鋯石超高音速飛彈」,該彈是俄國正在開發中的一種高超音速飛彈。

2014年俄羅斯併吞烏克蘭轄下的克里米亞半島(Crimean Peninsula)後,克里姆林宮便將「現代化」該國武器一事,列為第一要務。

The frigate Admiral Gorshkov performed another test firing with a hypersonic missile Zircon#MinistryOfDefence #MOD #Zircon pic.twitter.com/wEUKDDXMUi