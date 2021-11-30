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    軍情動態》有望明年服役！俄巡防艦白海成功試射「鋯石」飛彈

    俄羅斯國防部29日指出，「戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦」於白海發射一枚「鋯石飛彈」，成功擊中400公里外的練習目標。（圖擷取自@mod_russia官方推特）

    俄羅斯國防部29日指出，「戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦」於白海發射一枚「鋯石飛彈」，成功擊中400公里外的練習目標。（圖擷取自@mod_russia官方推特）

    2021/11/30 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕執行驗收測試！俄羅斯海軍（Russian Navy）的「戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦」（frigate Admiral Gorshkov）成功於白海（White Sea）試射一枚「鋯石」（3M22 Tsirkon）高超音速巡弋飛彈，擊中練習目標，預計該彈最快明年服役。

    根據《Defense News》報導，俄羅斯國防部（The Russian Defence Ministry）29日指出，「戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦」於白海發射一枚「鋯石飛彈」，成功擊中400公里（約215海里）外的練習目標，這是近期最新的一次試射，該彈預計明年正式投入使用。

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）曾表示：「『鋯石超高音速飛彈』的飛行速度，是音速的9倍，飛行距離能達1000公里（約620英里）。」同時，他也強調，部署「鋯石」飛彈，能顯著提昇俄國的軍事能力。

    俄羅斯的巡洋艦（Cruiser）、巡防艦（Frigate）及潛艦（Submarine）皆能搭載新研製的「鋯石超高音速飛彈」，該彈是俄國正在開發中的一種高超音速飛彈。

    2014年俄羅斯併吞烏克蘭轄下的克里米亞半島（Crimean Peninsula）後，克里姆林宮便將「現代化」該國武器一事，列為第一要務。

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