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    諾瓦瓦克斯：Omicron疫苗幾週內就可測試生產

    諾瓦瓦克斯（Novavax）的武肺疫苗，已相繼獲得印尼與菲律賓的緊急使用授權。（路透資料照）

    諾瓦瓦克斯（Novavax）的武肺疫苗，已相繼獲得印尼與菲律賓的緊急使用授權。（路透資料照）

    2021/11/29 14:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，針對在南非檢測到的新變異毒株Omicron，美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）表示，該公司已開始研究其武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的一個版本，在未來幾週內準備好測試和生產該疫苗。

    報導指出，諾瓦瓦克斯的疫苗含有一種真正的病毒刺突蛋白，它不會導致疾病，但可以觸發免疫系統，諾瓦瓦克斯表示，他們已經開始專門根據已知的變種B.1.1.529（即Omicron）的基因序列，開發一種刺突蛋白。該公司發言人說，「初步工作需要幾週時間。」

    諾瓦瓦克斯疫苗與國產高端、聯亞同屬「次單位蛋白疫苗」，運作原理是讓人體的免疫系統辨識棘蛋白，進而刺激免疫反應。只不過，三者的抗原蛋白質來源不一樣。高端、聯亞使用哺乳類倉鼠的細胞做培養，諾瓦瓦克斯則是使用秋行軍蟲的細胞。

    諾瓦瓦克斯6月中旬宣布該公司研發的蛋白次單位武肺疫苗第3期臨床試驗數據，疫苗整體效力達90.4％，可100%預防中度或重症，對抗英國變種（Alpha）、南非（Beta）、巴西（Gamma）及印度（Delta）變異株效力達93%。

    諾瓦瓦克斯的疫苗本月稍早相繼取得印尼及菲律賓的緊急使用授權（EUA），將很快開始向印尼出貨，預計今年底前出貨2千萬劑。疫苗的儲存溫度在攝氏2度至8度之間，因此現有傳統冷鏈物流供應管道足以儲存該疫苗，如此可望增加難以到達地區的疫苗接種率和全國的疫苗覆蓋率。

    該公司已表示，有望在今年年底前向美國申請批准，它還向歐洲藥品管理局和加拿大申請了EUA。

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