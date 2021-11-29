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    因應Omicron擴散危機 G7衛生部長召開緊急會議

    英國衛生部指出，G7各國衛生部長將於29日召開緊急會議，共同商討防堵Omicron變異株之對策。圖為英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）示意。（路透資料照）

    英國衛生部指出，G7各國衛生部長將於29日召開緊急會議，共同商討防堵Omicron變異株之對策。圖為英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）示意。（路透資料照）

    2021/11/29 11:57

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」來勢洶洶，目前已在歐洲、北美、非洲、西亞、東南亞和澳洲等地至少13國現蹤，有鑑於此，英國已以七大工業國集團（G7）輪值主席身份召集成員國進行緊急會議，將研討最新的疫情危機。

    綜合外媒報導，英國衛生部表示，G7各國衛生部長將在週一（29日）召開緊急線上會議，以討論有關武肺最新變異株Omicron擴散之事態發展。

    據報導，英國目前已發現3例Omicron相關確診個案，其餘G7成員國如德國、加拿大、義大利等也出現病例，歐美許多國家陸續禁止非洲南部多國的客運航班入境。

    對此，世界衛生組織（WHO）非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）呼籲，各國應依據科學來遏止Omicron變異株擴散，而非實施入境禁令；南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也向國際喊話，盼在對當地經濟造成進一步傷害之前，各國能儘速改變決策並解除這些旅遊禁令。

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