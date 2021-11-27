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    南非快速通報Omicron 專家：為全世界爭取更多防範時間

    各國陸續對南非等多國祭出旅行禁令，並提醒民眾加強個人衛生措施，防範武肺變種病毒Omicron再次大流行。（美聯社）

    各國陸續對南非等多國祭出旅行禁令，並提醒民眾加強個人衛生措施，防範武肺變種病毒Omicron再次大流行。（美聯社）

    2021/11/27 16:28

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）26日正式將近期在非洲爆發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒命名為Omicron，並警告此一病毒傳播力可能更強悍，且再次感染的風險也更高，引起全球恐慌。不過，有專家表示，目前還在新病毒爆發初期，有更多時間研究及防範。

    《彭博》報導，愈來愈多國家對南非等非洲重點疫區實施旅行限制，且各國醫學機構、藥廠和科學家也在全力釐清Omicron的特性，並著手改善疫苗，可能要數週時間才能了解病毒全貌。

    目前已知Omicron出現50個突變，超過30個突變位於病毒入侵人體的棘蛋白（spike protein）上。倫敦帝國理工學院（ICSTM）流感病毒學教授巴克雷（Wendy Barclay）即表示，有一系列突變已經聚集，可能會使Omicron傳播更快。

    不過，英國維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）負責Covid-19基因組計畫的主任巴瑞特（Jeff Barrett）表示，相較於印度爆發Delta變種病毒時，花了好幾週時間才正視事態，已無力逆轉病毒擴散，南非等國衛生當局在發現Omicron快速傳播的現象後，就非常迅速對外通報，目前還在新病毒爆發的初期，為全世界爭取到更多時間加以因應。

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