「Omicron」釀離境潮！南非最大城「機場人滿為患」畫面曝光

Omicron變異武肺病毒現蹤，南非約翰尼斯堡國際機場（JNB）26日爆發離境潮，民眾搶搭班機的窘況。（美聯社）

2021/11/27 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部的波札那（Botswana）現蹤的「B.1.1.529」新毒株，WHO已正式命名為「Omicron」，其具32個突變體，是Delta的2倍，引發全球恐慌。繼英國祭出6個「非洲國家」航班禁飛後，法國等國家也跟進，讓目前至少已爆出77例確診的南非（South Africa）約翰尼斯堡國際機場（JNB）出現民眾搶搭班機的離境潮。

根據《WHO》聲明，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「B.1.1.529」新毒株正式納入「受關切變種」（variant of concern），並命名為「Omicron。」《法新社》指出，除了南非，目前已在比利時（Belgium）、波札那（Botswana）、以色列（Israel）及香港（Hong Kong）發現確診個案。

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英國25日晚間宣布，自隔天凌晨0時起，暫時禁止由南非（South Africa）、納米比亞（Namibia）、波札那（Botswana）、辛巴威（Zimbabwe）、賴索托（Lesotho）、史瓦帝尼（Eswatin）共6個非洲國家航班的入境後，許多遊客取消渡假，放棄狩獵與葡萄園的遊玩行程，欲搭機返國。

英國禁令發布後，24歲倫敦貿易商里德（Toby Reid）和女友，當時正在南非首都開普敦（Cape Town）的桌山（Table Mountain）露營，幾小時內，他們趕赴約翰尼斯堡辦理登機，最後幸運搶到了2個晚間飛往德國法蘭克福（Frankfurt）的機位。

50歲男子古德（Christian Good），剛和丈夫結束海灘假期，打算自法蘭克福返回英國德文郡（Devon），喃喃自語地說：「應要有更多通知。」現居南非的25歲英國公民布朗（Ruth Brown），則從2019年起都沒回家，預計下週返英，計劃也被禁令打亂。

其他在JNB機場的旅客就沒這麼幸運，許多人在售票櫃台討論其他搭機選項，張大眼睛查看「機票標價」與「複雜的航班路線。」同時，飛機起飛的時間標示牌，飛往「倫敦」的航班，都閃爍著「取消」的紅色標誌。

繼法國衛生部自26日宣布，暫停所有從非洲南部航班的幾小時後，JNB機場內的旅客，圍著法航（Air France）的登機櫃台，確認晚上飛往巴黎的班機，是否能如期起飛。

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