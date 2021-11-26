分析「中國併台3階段」 日本前防衛相：首階段已在進行中

日本前防衛相、國際政治學者森本敏分析指出，中國併台分成三階段，第一階段包括共機擾台等已在進行中。（美聯檔案照）

2021/11/26 20:47

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本前防衛相、國際政治學者森本敏接受日本雜誌訪問時表示，中國併台分成三階段，第一階段包括共機擾台等已在進行中。至於攻台時間，他則指出，日美專家認為北京冬奧結束後2024到2025年前後，有注意的必要。不過，森本也說，習近平將統一台灣定為中共的歷史任務，但在未來2年內，中國的軍力恐怕還難以超越美國。

森本敏長年參與日本政府的防衛政策制定，曾在2012年民主黨野田內閣出任防衛相，他也是日本首位出任防衛相的民間人士，2016年擔任拓植大學校長至今年4月轉任顧問，是日本頗具權威的軍事專家。他在本期的《週刊朝日》與作家林真理子的訪談，分析中國併台三階段。

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另外，日本防衛省的防衛研究所今天公布最新版「中國安全戰略報告」，分析解放軍在進行大規模的組織改革後，正在加強聯合作戰訓練，在台灣周邊和南海積極展開訓練，並在中俄聯合軍演中謀求提高聯合作戰指揮能力。

報告中指出，中國設定的解放軍現代化時間表，包括2027年為「確保實現建軍百年奮鬥目標之年」、2035年達到基本實現國防和軍隊現代化，2050年將解放軍全面建成世界一流軍隊。在這些里程碑之年，日本不僅要關注中國的國防費增幅、新式武器裝備列裝、對外言論和對外行動，而且要注意解放軍的聯合作戰構想、組織機構改革以及隨之形成的組織文化、教育訓練和人才質量提高、黨軍關系等，從多方面估算解放軍的聯合作戰能力。

前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）今年3月曾表示，解放軍可能在6年內攻台，繼任的印太司令阿基里諾（John Aquilino）甚至表示，發生時間可能比想像的快，近期美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）又指出，這一、兩年內不會發生。森本則表示，其實他們3人說的都是同一件事，他指出， 專家間都認為，在北京冬奧結束後，到2024到2025年前後，有注意的必要。

森本指出，日美專家進行各種案例研究，將中國併台分成三個階段，他認為第一階段早已在進行中，共軍以戰機和艦艇包圍台灣周邊，從南部侵入台灣防空識別區（ADIZ），並傾力建造下一代戰機、登陸艦和航艦等。

第二階段是所謂的「灰色地帶事態」、「混合戰爭」，灰色地帶事態意指在未行使武力的情況下進行軍事威脅的狀態，在這種狀態下進行網路攻擊、情報戰和經濟戰等混合戰，就是2014年俄羅斯占領克里米亞一樣使用的手法。

森本舉例，共軍利用網路攻擊和非法活動干擾台灣政府、軍事通訊及重要基礎設施，竊取機密情報、破壞指揮功能，以隱匿國籍的特務潛入，威脅反對統一派的要人，對台灣政府進行反體制輿論戰。

森本指出，台灣的經濟幾乎完全依賴中國，透過封鎖貿易、投資及勞動力的流動，就可以孤立台灣。尤其台灣在南海擁有的太平島、東沙島以及澎湖群島，共軍只要派遣海上民兵占領這些島嶼、封鎖台灣的海上運輸路線，就能破壞台灣的供應鏈，施加經濟壓力，由於海上民兵裝扮成漁民，中國可推說並未動武，不違反國際法，聯合國安理會也難以介入，況且中國也是安理會的一員。

第三階段就是短期武力統一，不過中國必須冒著與美國武力衝突的高風險，所以要先趁著美國航艦不在的時期，派遣民兵先登陸尖閣諸島（釣魚台列嶼），引開日美的防衛力，在台灣海峽防禦最薄弱的時候趁虛而入。

森本指出，如果美軍介入共軍攻台，這場戰事必然要戰到雙方勝負揭曉才會結束，如果共軍輸了，中共將會崩潰，若美國輸了，美國在印太的優勢也將完全崩潰，必須撤出印太地區。所以說，美中雙方都沒有輸的空間。

他並指出，中國並不希望出現這種情況，所以會在第二階段就削弱台灣的力量，中國會採取一些積極的作戰策略，在台灣周邊製造空白地帶，在美軍介入前，以最小的武力在短期間內完成武統台灣的可能性極高。在這種情況下，日本不可能毫無關係，所以，日本必須認真協助美國，對日本而言，這將是國家存亡的危機。

面臨中國併台的威脅，日本輿論傾向「幫助台灣」，但森本敏表示，日本要幫助台灣，必須要有政治上的覺悟與周密的準備，並有必要進行日美台間的協商。他並指出，至今為止，日本一直依賴美國防衛，但如何維持國家的穩定，並平安克服台灣有事的問題，正處於一個非常大的十字路口。

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