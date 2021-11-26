立陶宛效應！ 美議員提法案助台灣增設代表處

共和黨籍眾議員費希巴哈（Michelle Fischbach）。（法新社資料照）

2021/11/26 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌運作，美國跨黨派議員23日提出「促進與台灣關係法案」（Promoting Ties with Taiwan Act），要求國務卿制定外交戰略，幫助台灣在世界各地增設代表處，防止台灣被孤立。

這項法案是由共和黨籍眾議員費希巴哈（Michelle Fischbach）與民主黨籍眾議員皮特斯（Scott Peters）在23日共同提出，法案指台灣是美國的重要戰略夥伴，但在外交上愈來愈孤立，一旦台灣被削弱和孤立，很容易被中國入侵。

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法案指出，將運用美國外交影響力及聲望，促進台灣在目前尚未設有常駐代表機構的國家內設處，並要求國務卿在法案生效180天內，向國會提出因應策略，協助國際夥伴在台灣代表機構設立的過程與設立後，對抗威權政權試圖利用經濟脅迫、惡意影響力來干預機構成立的努力。

費希巴哈表示，台灣是美國重要的朋友和重要的貿易夥伴，很驕傲提出美國政府可以採取的具體步驟，鼓勵台灣與世界其他國家建立類似的關係，希望能看到台灣發展出一連串建立在相互尊重、貿易利益上的新友誼。

民主黨籍眾議員皮特斯（Scott Peters）。（美聯社資料照）

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