為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    捷克拚抗疫 下令酒吧餐廳提早關門、禁耶誕市集

    2021/11/26 03:30

    〔中央社〕捷克政府今天下令酒吧與俱樂部在下午10時關門，同時禁止耶誕市集，試圖藉此抑制居高不下的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率。

    路透社報導，捷克的最新防疫限制還包括規定文化與體育活動上限人數為1000人。不過捷克未像奧地利與斯洛伐克一樣全面封城，這兩個捷克鄰國的COVID-19感染率更高。

    捷克23日通報新增2萬5000多起病例，創下紀錄新高。而根據「數據看世界」（Our World In Data）統計，過去這週捷克單日平均每100萬人有1516起病例，排名全球第3高，只落後斯洛伐克和奧地利。

    捷克衛生部長沃依泰赫（Adam Vojt?ch）表示，單日確診和就醫人數可能會進一步增長，但政府希望新措施能有助避免實施更嚴格的限制。

    捷克政府之前已祭出限制，禁止未接種COVID-19疫苗人士且非染疫康復者前往酒館、餐廳、電影院、理髮廳和健身房。

    政府今天宣布為期30天的緊急狀態以實施新規定後，沃依泰赫說：「讓我們先等個10天，之後我們可能調整措施。」

    根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC），捷克已接種COVID-19疫苗人數占總人口的58.5%，低於歐洲聯盟（EU）的平均65.8%。

    捷克衛生部的數據則顯示，目前加護病房中的病患有7成未接種疫苗；現在醫院內COVID-19病患將近6000人，約850人在加護病房。1101126

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播